Visitas guiadas, teatro musical, cine y una gran orquesta para cerrar el mes: Grado presenta la programación cultural y recreativa de marzo

El Ayuntamiento de Grado ha presentado su programación cultural para el mes de marzo, que incluye visitas guiadas gratuitas y una variada agenda de actividades para todos los públicos. La información completa y actualizada puede consultarse en la web municipal (www.ayto-grado.es/agenda).

Como es habitual, los mercados tradicionales seguirán marcando el pulso semanal del concejo, con el mercadín de los miércoles y el mercado dominical, dos citas consolidadas que reúnen a vecinos y visitantes en el centro de la villa.

Entre las propuestas destacadas figura la Jornada de la Mujer, que se celebrará el sábado 7 y que se completará con la representación teatral "Vuelve Raffaella". Un día después, el domingo 8, la música coral tomará el protagonismo con el concierto de la Schola Cantorum.

La programación cultural continuará el viernes 13 con la proyección de la película "Aunque seamos islas", mientras que el sábado 14 será el turno de la danza, con el espectáculo “Postales rotas”.

El último fin de semana del mes concentrará varias actividades. El viernes 27 tendrá lugar, de la mano de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, una gran verbena amenizada por la Orquesta Panorama. El sábado 28 la jornada estará especialmente pensada para el público familiar, con hinchables infantiles, y culminará con el concierto de la Orquesta Céltica.

Con esta agenda, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una oferta cultural diversa que combina tradición, música, teatro, cine y actividades para todas las edades.