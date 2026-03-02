La Asociación Valentín Andrés convoca su concurso de cuentos internacional y escolar: las bases para participar

La Asociación Cultural Valentín Andrés convoca la trigésimo cuarta edición del prestigioso concurso internacional y escolar de cuentos que lleva el nombre del colectivo en recuerdo del economista y escritor moscón. De esta forma, el plazo de recepción de los relatos queda abierto hasta el 6 de abril, para adultos, y hasta el 13 de abril para los estudiantes asturianos.

Las fechas de entrega de los cuentos se han adaptado al calendario de este año. Así, los adultos de categoría internacional tendrán las vacaciones de Semana Santa para rematar los textos y enviarlos, con plazo hasta el seis de abril. "También en el escolar, pensamos dejar la semana después de las vacaciones y vamos a incidir esos días para que se pongan con ello", comenta José Antonio Sánchez, secretario de la Asociación Valentín Andrés.

Las bases del certamen se encuentran publicadas en la página web de la Asociación Cultural Valentín Andrés, así como en el blog del área municipal de Cultura. Los interesados en participar en el concurso dispondrán ahí de todos los detalles técnicos necesarios para que los relatos sean aceptados, como sus dimensiones, copias o forma de envío. Asimismo informan de que se podrán escribir en español o asturiano.

Una vez que se hayan recibido todos los trabajos, el colectivo convocará a los jurados con personas destacadas del ámbito cultural, educativo y literario. Los ganadores se anunciarán el próximo otoño y después se celebrará la ceremonia de entrega de premios en el auditorio moscón, donde se presentará la nueva edición del libro que incluye los cuentos ganadores.

Los galardones del concurso Valentín Andrés estarán dotados, en el caso del certamen internacional, con un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500 euros, diploma y la publicación del texto. En cuanto al concurso escolar, serán divididos por categorías en función del ciclo educativo que cursen los alumnos presentados. Se les otorgará un libro electrónico a los primeros clasificados y un lote de libros para los segundos.

En las bases, las personas interesadas en participar en el certamen Valentín Andrés también podrán otros detalles sobre la organización. Por último, todos los trabajos deben ser inéditos.