Grado saca a contratación la segunda fase de la obra para las instalaciones de los Servicios Sociales en la zona de La Moratina

El Ayuntamiento de Grado impulsa la segunda fase del proyecto de acondicionamiento de las instalaciones del antiguo mercado de ganado, en La Moratina, en las que se centralizarán todos los equipamientos y personal del área de los Servicios Sociales municipales. La obra está en fase de lictación, con un presupuesto de casi 300.000 euros (295.536,45 euros), y las empresas interesadas en optar a realizarla tienen de plazo hasta el 5 de marzo para presentar sus ofertas.

Esta iniciativa del gobierno municipal tiene por finalidad reunir los Servicios Sociales en único punto, para una mayor eficiencia en la prestación y organización, comodidad para el usuario y también para los empleados, con espacios amplios y funcionales para el desarrollo de sus tareas cotidianas.

El desarrollo del proyecto está diseñado en dos fases. La primera, en la zona que antiguamente fue telecentro, ya se culminó hace varias semanas y, de hecho, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA de Grado, las nuevas dependencias están plenamente operativas, con la plantilla trabajando en ellas. Ahora se impulsa la segunda fase, para continuar con el acondicionamiento de otro ámbito, de más de 130 metros cuadrados, con el objeto de situar en él el espacio dedicado a acoger a los responsables del del EITAF (Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia).

Salud, envejecimiento activo o voluntariado

Una vez culminada la segunda fase de las instalaciones, quedarán concentrados en un único espacio todos los servicios dependientes de la concejalía de Servicios Sociales, a cargo de la edil Marta Pravia. Además de dar cabida a programas como el del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), la zona ya en funcionamiento en la primera fase acoge servicios como el de prevención de salud, envejecimiento activo, los servicios sociales de base, el Banco de Alimentos o el voluntariado.