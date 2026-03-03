Cruz Roja de Grado pone el foco en las enfermedades reumatológicas y autoinmunes: "Es la forma de tener una población empoderada"
La asamblea local ha programado cuatro talleres a lo largo del mes de marzo con los que divulgar este tipo de afecciones y los recursos públicos de los que disponen los pacientes
Cruz Roja de Grado prepara una serie de talleres a lo largo de este mes de marzo en la Casa de Cultura para ahondar en las enfermedades reumatológicas y los servicios sociosanitarios a los que pueden recurrir los pacientes. Unas actividades de divulgación en colaboración con el Ayuntamiento con las que pretenden dar a conocer este tipo de afecciones. "Nos hemos dado cuenta de que no son muy conocidas y, sin embargo, hay muchas personas que las padecen, desde fibromialgia a artritis, por ejemplo. Son en su mayoría enfermedades autoinmunes que no son muy visibles pero tienen un gran dolor crónico", explica Raquel Fernández, técnica de la asamblea local de Cruz Roja.
La iniciativa comenzará con un primer taller dedicado a la microbiota para saber qué es y cómo mejora la salud de las personas. Tendrá lugar el miércoles 11 a las 11.00 horas. Continuará el lunes 16, también a las 11.00 horas, con la sesión "Enfermedades autoinmunes: mitos y realidades", que será ofrecida por investigadores de la Universidad de Oviedo expertos en la artritis y el lupus. Cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Principado de Asturias (ISPA).
El programa de divulgación sanitaria de Cruz Roja Grado seguirá el lunes 23, a las 17.00 horas, con la presidenta de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias (AENFIPA), Alicia Suárez, quien se encontrará con el público moscón para dar a conocer esta enfermedad bajo el título "Fibromialgia, ¿se puede aliviar el dolor crónico?".
"Va a estar muy bien, pues dará a conocer los recursos que ofrece la asociación a los pacientes, sobre todo a aquellas personas sin recursos económicos que tienen un programa para cubrir esas necesidades", detalla Fernández, quien espera gran aceptación por parte de los moscones, siempre muy implicados en este tipo de actividades.
Finalizarán los talleres con una charla sobre enfermedades reumáticas a cargo del jefe de la sección de Reumatología del Hospital de Cabueñes (Gijón), Jesús Babio Herraiz, quien también es vicepresidente de la Sociedad Asturiana de Reumatología. "Como profesional nos explicará qué son las enfermedades reumatológicas y cómo acceder a los recursos que hay en el sistema", puntualiza Fernández. La cita es el martes 24 de marzo a las 18.00 horas.
Recursos
Todas las actividades se desarrollarán en la Casa de Cultura y tienen entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Se espera gran asistencia dada la importancia de los temas a tratar y desde Cruz Roja Grado esperan que sirva para informar y divulgar sobre estas cuestiones sanitarias. "Queremos dar a conocer estas enfermedades y los recursos de los que disponen los pacientes, es la forma de tener una población más empoderada y también es importante desde el punto de vista de que hay población migrante que desconoce estos servicios", concluye Fernández.
