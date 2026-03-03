Grado inicia el traslado del archivo municipal a su sede permanente: "Será más accesible y estará todo ordenado"

El archivo municipal de Grado está de mudanza. El Ayuntamiento ha iniciado el traslado del material a la nueva sede que albergará de manera permanente el fondo documental. Se trata de un edificio municipal frente al Consistorio, en cuyos bajos estuvo instalado el popular negocio Novedades Nadalina, que ha sido rehabilitado para este fin, incluyendo las infraestructuras necesarias para mantener en buenas condiciones los archivos locales.

"Es mucha documentación. Además, tenemos más archivos en la parte de arriba del Ayuntamiento, por lo que el traslado se va a demorar un tiempo hasta que esté todo", señala la teniente de alcalde moscona, Cristina Coalla, quien detalla que el nuevo emplazamiento contará con todos los sistemas necesarios para el archivo de los documentos y las herramientas para la búsqueda de información.

El traslado del Archivo Municipal de Grado, en imágenes. /

El nuevo edificio del archivo municipal se encuentra frente al edificio consistorial, con acceso desde la plaza y también por su parte trasera, que linda con la capilla de los Dolores. Esta cercanía entre las dependencias municipales y el fondo documental facilitará el trabajo a los técnicos municipales. "Será más accesible y estará todo ordenado, solo hay que cruzar y ya está", comenta Coalla.

La mayor parte del archivo municipal de Grado lleva custodiado desde 2016 en el edificio Casa Mori, en la plaza General Ponte, tras una cesión gratuita del inmueble por parte de su propietaria, la empresaria moscona Amor Rodríguez. Con el objetivo de dar una sede fija al fondo, el Ayuntamiento inició la rehabilitación del edificio de Novedades Nadalina, donde se han invertido 231.124 euros para acondicionar el espacio.

Noticias relacionadas

El fondo documental llega a la nueva sede. / Paula Tamargo

El traslado de los documentos se prolongará durante las próximas semanas, hasta tener todo el fondo reunido en el edificio de Novedades Nadalina.