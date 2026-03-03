El "Libro de oraciones" de Carmen Santamarina llega a la Casa de Cultura de Grado, que acoge la muestra hasta el 31 de marzo
El proyecto expositivo parte de una selección de versos de la monja y poeta mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz
Grado inaugura este martes la muestra "Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, un proyecto expositivo "que parte de una selección de versos de la monja y poeta mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz". La propuesta podrá verse hasta el 31 de marzo en la Casa de Cultura moscona.
El visitante podrá disfrutar de un cuerpo expositivo de ocho obras que componen esta iniciativa cuyo planteamiento espacial "es la alternancia, a modo de diálogo, de un collage digital intervenido y una banderola textil con unos versos serigrafiados de sor Juana Inés de la Cruz".
Santamarina (Oviedo, 1966) desarrolla, desde finales de los años ochenta, su faceta profesional como diseñadora gráfica en los estudios Elías & Santamarina (1985-1997) y en Santamarina Diseñadores. "En paralelo, ha llevado a cabo un callado proceso creativo en el que, desde la imagen intervenida, ha cimentado un discurso que deviene en poesía visual con la mujer como protagonista", señala el texto con el que se promociona esta muestra en Grado.
La exposición se complementa con un "Taller de Collage" impartido por la propia Carmen Santamarina y que tendrá lugar el lunes 23 de marzo a las 18.00 horas. Está dirigido a público adulto y tiene plazas limitadas. Las inscripciones, gratuitas, pueden realizarse en la biblioteca de Grado (985754813).
La muestra se ofrece al público a través del circuito “Asturies, cultura en rede”, que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado. Ha pasado ya por Luarca y tras su estancia en la villa moscona irá a la Casa de Cultura María Josefa Canellada, en Cabranes, donde permanecerá del 6 al 30 abril.
Reconocimientos
Santamarina ha sido reconocida con el VI Premio “Francisco Pino” de poesía experimental, junto al poeta Hermes González, en 2020, y con el Premio “Ayuntamiento de Valdés” en el LIV Certamen Nacional de Arte de Luarca, en 2023.
En 2024, el Museo de Bellas Artes de Asturias, adquirió su pieza “mirar en fuga / huye ese abismo / lo que será” para formar parte de los fondos de la pinacoteca regional.
