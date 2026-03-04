Carmen Santamarina, sobre su exposición en Grado: "Lo que más me interesa de las místicas es la pasión que sentían por el conocimiento, por aprender"

Carmen Santamarina (Oviedo, 1966) es la autora de la exposición artística "Libro de Oraciones" que se inauguró este martes en la Casa de Cultura de Grado y se exhibirá hasta el próximo 31 de marzo. Una obra en formato collage que une potentes imágenes atravesadas por elementos físicos cosidos a través de los versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Santamarina es diseñadora gráfica en los estudios Elías & Santamarina (1985-1997) y en Santamarina Diseñadores, y ha forjado una amplia y reconocida carrera artística con un discurso visual en el que la mujer es protagonista.

-¿De qué trata "Libro de Oraciones"?

-Es un proyecto que presenté para Asturias Cultura en Rede en 2023 y se fundamenta sobre textos de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta y monja mexicana del siglo XVII. Me parece una persona muy interesante en todo lo que mostraba porque era muy avanzada para la época y era una monja que se metió a monja para poder seguir aprendiendo, para abarcar el máximo conocimiento posible porque si no te metías a monja o te casabas, no había muchas más opciones. En los conventos tenían bibliotecas y allí tenían ese acceso al conocimiento.

-¿Cómo trabaja el collage?

-Trabajo de manera digital. Hago el montaje en el ordenador y luego lo imprimo con una impresión que son tintas pigmentadas y es como un rociado de tinta, son puntitos muy pequeños con mucha definición. Después, una vez impreso lo trabajo. En algunas pongo pan de oro, en otra hay un hijo rojo, otra tiene unos alfileres clavados en la mano. Depende un poco de lo que me pida la pieza.

-Explique...

-Por ejemplo, en el collage que utilizo el hilo rojo hago referencia a una historia oriental que dice que todo el mundo tiene un hilo rojo que te une invisiblemente a otras personas que son compatibles contigo a través del dedo meñique o el tobillo. Me gustó mucho la historia y cuando vi esa foto, vi a esas dos mujeres, que las vi unidas, esas dos manos juntas, entonces busqué ese texto que viene a decir ¿qué le importa a la gente a quién quiero querer yo? El verso dice: "Persuadirme a que es lisonja/ amar lo que yo apetezco,/ aprobarme la elección/ y calificar mi empleo". Es muy recomendable esta mujer y más siendo el 8M el domingo, me parece una pasada.

-Las místicas han cogido fama en los últimos meses a través de la cultura pop con trabajos como el disco "Lux" de Rosalía. Más allá del momento, usted que ya firmó esta muestra en 2023, ¿qué es lo que debemos aprender de ellas?

-Lo que más me interesa de las místicas es la pasión que sentían por el conocimiento, por aprender, que es algo que me parece importantísimo. Y sobre todo en esa época, en la que el conocimiento era lo que te daba alas. No había otra cosa más que saber, conocer y nutrirte de la sabiduría, las artes y las ciencias. Sor Juana Inés sabía de todo.

-Y en concreto, ¿qué destacaría de Sor Juana Inés?

-La libertad con la que habla de la sexualidad, del lesbianismo, y la vigencia de los versos.

-¿Por dónde empezar para conocer más sobre la mística mexicana?

-Leer "Poesía Lírica", están todos los versos. Luego el libro "Sor Juana Inés de la Cruz. Contra la ignorancia de las mujeres" y también hay un tratado de Octavio Paz sobre ella.

-El pan de oro es protagonista en las piezas de la muestra, ¿por qué?

-Por la fuerza, lo asocio a eso, al poder ya la fuerza. Hay un collage con una mujer que está rota, a la mitad, y tiene alfileres en la mano pero aún así conserva la fuerza en la hebilla y la mano, que tienen pan de oro.

-¿Dónde encuentra las fotos?

-En mercadillos, rastros y hasta en la basura (ríe). Luego en internet también hay gente que te vende fotos.

-¿Qué le gusta del collage como soporte artístico?

-Que vas evolucionando, de los primeros collage que hice a estos hay diferencia. Al principio hacía cosas más pequeñas con revistas pero ahora me gusta más el formato grande. Estoy sorprendida de la calidad que tienen las fotos antiguas porque son muy pequeñas pero estaban tan bien hechas que al ampliarlas la calidad de la imagen es increíble.

-El día 23 de marzo ofrece en Grado un taller de collage para público adulto, ¿qué harán?

-Voy a trabajar con el poeta Hermes González, con quien a veces hago proyectos conjuntos. Vamos a hacer un collage, vamos a dividir un rostro en cuatro partes y hacer otra persona. Luego vamos a coger textos de periódicos que hemos recopilado y con esas frases hacer versos.