La escuela infantil de Grado se integrará en la red del Principado a partir del próximo 1 de abril
El Ayuntamiento moscón culmina el proceso que inició en 2024 y que ya han completado varios concejos
La escuela infantil de Grado, para niños y niñas de hasta tres años, se integrará en la red autonómica a partir del 1 de abril. El equipamiento moscón ha sido durante estos años de gestión municipal un referente por su calidad educativa y programas como el relacionado con la alimentación de los más pequeños, con cocina propia y productos de proximidad que se adquirían en el propio municipio o en la comarca.
El Ayuntamiento de Grado culmina con esta integración un proceso que inició oficialmente en diciembre de 2024, cuando la solicitó, al igual que otros municipios que lo han hecho en diferentes momentos, pasar a formar parte de la red del Principado, que está asumiendo la gestión de este tipo de centros de manera progresiva.
La escuela infantil moscona está ubicada en el recinto del colegio público Virgen del Fresno y llena sus plazas. Las instalaciones fueron objeto de una ampliación reciente, culminada en 2024, que permitió incrementar la matrícula hasta las 70 plazas que actualmente tiene disponibles.
Servicio muy apreciado en el municipio
El equipamiento moscón, dirigido en estos años por Patricia Cernuda, es un servicio muy apreciado en el municipio, donde existe una alta satisfacción por parte de los usuarios. En la villa hay "orgullo" por este espacio, un aprecio que se ha ido forjando a lo largo de los años entre las muchas generaciones de moscones que ya han llevado allí a sus hijos.
