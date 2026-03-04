La música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas, protagonistas de la conmemoración del 8M en la villa moscona
El acto institucional de este viernes, en el Teatro Auditorio, comienza a las 19.30 horas
"Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista" es el lema con el que Grado conmemorará el Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento ha programado este viernes varias actividades en el Teatro Auditorio (Centro Cultural) que serán espacio de encuentro y lugar para concienciar y visibilizar la causa de las mujeres.
El acto sobre Igualdad comenzará a las 19.30 horas, presentado por Leti Baselgas. Acto seguido se proyectará el vídeo "Mujeres de Grau" que ha realizado la productora "4 Gotes". Después se dará paso a las intervenciones institucionales y el evento se cerrará con música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas.
Actuación de La Schola
A la conmemoración del Día Internacional de Mujer también se suma La Schola de Grado. La agrupación de voces femeninas dirigida por David Colado ofrecerá un concierto este próximo domingo en el Teatro Auditorio, a las 13.00 horas. En esta ocasión, la formación contará con la colaboración de la pianista Lisa Tomchuk.
