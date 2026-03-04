Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas, protagonistas de la conmemoración del 8M en la villa moscona

El acto institucional de este viernes, en el Teatro Auditorio, comienza a las 19.30 horas

Acto institucional en Grado del 8M en 2025.

Acto institucional en Grado del 8M en 2025. / P. T.

Sara Arias

Grado

"Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista" es el lema con el que Grado conmemorará el Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento ha programado este viernes varias actividades en el Teatro Auditorio (Centro Cultural) que serán espacio de encuentro y lugar para concienciar y visibilizar la causa de las mujeres.

El acto sobre Igualdad comenzará a las 19.30 horas, presentado por Leti Baselgas. Acto seguido se proyectará el vídeo "Mujeres de Grau" que ha realizado la productora "4 Gotes". Después se dará paso a las intervenciones institucionales y el evento se cerrará con música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas.

Noticias relacionadas

Actuación de La Schola

A la conmemoración del Día Internacional de Mujer también se suma La Schola de Grado. La agrupación de voces femeninas dirigida por David Colado ofrecerá un concierto este próximo domingo en el Teatro Auditorio, a las 13.00 horas. En esta ocasión, la formación contará con la colaboración de la pianista Lisa Tomchuk.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  6. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  7. Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
  8. Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender

Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado

Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado

Alarma en Ribadesella: una fuga de gas obliga a desalojar una vivienda, a desviar el tráfico y a mantener a los vecinos en las casas

Alarma en Ribadesella: una fuga de gas obliga a desalojar una vivienda, a desviar el tráfico y a mantener a los vecinos en las casas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el irrigador bucal más barato del mercado: dientes perfectos gracias al chorro de agua

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el irrigador bucal más barato del mercado: dientes perfectos gracias al chorro de agua

La derecha carga contra el "despropósito" de La Pereda y los socialistas se comprometen a "hacer todo lo que haga falta para que salga adelante"

La derecha carga contra el "despropósito" de La Pereda y los socialistas se comprometen a "hacer todo lo que haga falta para que salga adelante"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas más barato del mercado: disponible por menos de 40 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas más barato del mercado: disponible por menos de 40 euros

La música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas, protagonistas de la conmemoración del 8M en la villa moscona

La música a cargo de la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas, protagonistas de la conmemoración del 8M en la villa moscona

Cangas reconoce el emprendimiento femenino con el galardón "Mujer Emprendedora" a un proyecto de tres décadas de trayectoria y otro que despega

Cangas reconoce el emprendimiento femenino con el galardón "Mujer Emprendedora" a un proyecto de tres décadas de trayectoria y otro que despega
Tracking Pixel Contents