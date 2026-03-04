Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado

Grado enseña a cultivar setas shiitake en troncos. El centro social de Panicera acoge este sábado, 7 de marzo, un taller sobre la producción natural de estos hongos asiáticos. Además, los participantes se podrán llevar a casa un leño para cosechar este delicioso producto.

La actividad está dirigida a todos los públicos y será coordinada por la moscona Sandra Tronco, al frente de la empresa local Detronco-Setas de Asturias, con base en El Bondéu desde 2019. Los asistentes estarán de 11.00 a 13.30 horas conociendo los secretos de la seta shiitake y cómo asegurar su cultivo.

Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del número de teléfono 628361919. El taller está organizado por las concejalías de Cultura y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Grado, enmarcado dentro del programa Rompiendo Distancias.

Tras la sesión de aprendizaje y las prácticas que harán los asistentes, la organización les entregará un tronco con hongos para que se lo lleven a casa.