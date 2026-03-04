Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado
La moscona Sandra Tronco dirige la sesión, que tendrá lugar este sábado en el Centro Social de Panicera de 11.00 a 13.30 horas
Grado enseña a cultivar setas shiitake en troncos. El centro social de Panicera acoge este sábado, 7 de marzo, un taller sobre la producción natural de estos hongos asiáticos. Además, los participantes se podrán llevar a casa un leño para cosechar este delicioso producto.
La actividad está dirigida a todos los públicos y será coordinada por la moscona Sandra Tronco, al frente de la empresa local Detronco-Setas de Asturias, con base en El Bondéu desde 2019. Los asistentes estarán de 11.00 a 13.30 horas conociendo los secretos de la seta shiitake y cómo asegurar su cultivo.
Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del número de teléfono 628361919. El taller está organizado por las concejalías de Cultura y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Grado, enmarcado dentro del programa Rompiendo Distancias.
Tras la sesión de aprendizaje y las prácticas que harán los asistentes, la organización les entregará un tronco con hongos para que se lo lleven a casa.
