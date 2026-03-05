El primer espectáculo de danza en el Auditorio de Grado será un homenaje a la emigración asturiana a América
La compañía Zig Zag Danza lleva a escena "Postales rotas" este sábado 7 de marzo, a las 19.30 horas
El Auditorio de Grado (Centro Cultural) acoge este sábado, día 7 de marzo, su primer espectáculo de danza tras la inauguración del equipamiento en septiembre del año pasado. La compañía Zig Zag Danza será la encargada de desplegar el arte del movimiento del cuerpo, a las 19.30 horas, con la función "Postales rotas", basada en la emigración asturiana a América.
Las personas interesadas en asistir podrán adquirir un máximo de dos entradas gratuitas por persona en la biblioteca municipal "Valentín Andrés" desde las 14.30 horas de este viernes, 6 de marzo. La obra tiene una duración de 55 minutos y está dirigida a todos los públicos.
"Postales rotas" relata la historia de los más de 300.000 jóvenes que salieron de Asturias con destino a América entre 1840 y 1940. "En 1880 el 21 por ciento de estos migrantes eran mujeres, en 1920 el porcentaje ascendía al 40 por ciento. Cada viaje individual, cada periplo personal contribuyó a un cambio global. Somos hijos de la emigración", señala la compañía de danza en la sinopsis de la obra.
Asimismo explica que, partiendo de esta realidad, el espectáculo de danza que presentan en Grado, "ofrece el retrato de un proceso histórico que ha sido siempre contado por hombres. Y lo hace con voz de mujer. Postales rotas es un retrato de la inmigración en el que una mujer separada por un océano, se comunica a través de cartas que escribe, que no se leen, que se rompen, que no se envían".
La obra de Zig Zag Danza cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Max de las Artes Escénicas 2026, siendo nominada a Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía, Mejor intérprete Femenina de Danza, Mejor intérprete Femenina de Danza. Y no son los primeros reconocimientos pues "Postales rotas" acumula varias nominaciones y galardones como el Premio Jovellanos a la Producción Escénica en 2024, cuatro Premios Oh! de las Artes Escénicas en 2025 y recibió una mención especial en el Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo.
