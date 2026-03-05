El taller de costura que engancha en Grado: "Da mucha satisfacción vestir lo que coses, nunca tuve tantos vestidos"

"Si te gusta, te engancha", asegura Pepita García sobre el taller de costura de la Asociación de Mujeres "Creativas by Grao". Cortan telas, hacen patronaje, bordan, hacen dobladillos y remates, y así, sin parar de coser mientras charlan sobre la vida, van aprendiendo los entresijos de las labores textiles. Dicen que lo que más disfrutan es la concentración y la calma que aporta el trabajo, así como la satisfacción de ver lucir las prendas a amigos y familiares.

"Para mí es como ir a terapia, lo mejor es el grupo y que tenemos una profesora chapó, es buena maestra y tiene paciencia", dice García sobre la modista Isolina Espina, que dirige el taller desde hace siete años con mucho éxito en Grado. "Hacemos de todo, lo que ellas quieran; las hay que ya vienen con conocimiento y otras sin saber, pero se va aprendiendo y yo también aprendo mucho con ellas", comenta Espina.

El taller de costura que engancha en Grado, imagen a imagen / Sara Arias

Una de las que empezaron sin tener ni idea de coger una aguja e hilo es Pily Fernández: "No sabía ni pegar un botón", reconoce mientras elabora una pieza para el bebé de unos amigos. A estas alturas ya ha cogido experiencia y una de las cosas que más disfruta es observar la evolución en el aprendizaje "porque los resultados te van estimulando". Julia Cabezas es la última en incorporarse al taller y también empezó "de cero". Con todo, puede estar orgullosa porque ya ha hecho pantalones, pijamas e incluso trajes para un evento de recreación de indianos.

Las mujeres de "Creativas by Grao" se reúnen todos los miércoles, en dos turnos de mañana y tarde, en una de las aulas destinadas a colectivos que tiene el instituo César Rodríguez de Grado, que ha abierto el centro a la colaboración con entidades culturales y sociales que desarrollan allí su actividad y comparten conocimiento con el alumnado. Y cualquier persona que esté interesada puede acercase a conocer el taller de 11.00 a 19.00 horas.

Compartir experiencias

Allí estará Montse Gutiérrez para dar cuenta de todo lo que se puede aprender. Para ella, la costura no era desconocida pues aprendió el oficio de joven. "Tenía un poco de idea porque iba desde Sorribas a Puente Seaza a aprender, pero desde que estoy en el taller aprendí mucho más y tengo ganas de que llegue cada miércoles", señala. Juntas aprenden a coser mientras comparten anécdotas o preocupaciones y siempre hay tiempo para un tentempié.

El esfuerzo va dando resultados y los conocidos van colgando en perchas la ropa hecha a mano y a medida. Pepita García está estos días inmersa en la creación de un disfraz de Nicolás Maduro para su hijo. Y Olvido López le da a la máquina en exclusiva para su nieta: "Ella sabe bien y le preguntas y dice, 'me lo hizo buelita'; además es muy exigente, me dice que no pique. Y yo coso encantada para ella".

También sacan tiempo para hacerse algún traje o pieza especial para ellas mismas. Beli Álvarez se encontraba este miércoles en plena faena haciendo una chaqueta con tejidos vaqueros usando una preciosa máquina de coser de más de 70 años. "Da mucha satisfacción vestir lo que coses, yo nunca tuve tantos vestidos ni tanta cosa como ahora, hasta hago bolsos y neceseres y casi pierdo hasta de comer por coser", comenta entre risas.

Noticias relacionadas

Las participantes están encantadas con todo lo que aprenden y con el buen ambiente que reina en el grupo, lo que las une cada vez más. Cada miércoles se levantan con ilusión y ganas de darle al pedal de la máquina para llenar los armarios de la casa y, de paso, regresar como si hubieran estado meditando, con la paz que dejan las labores en el alma.