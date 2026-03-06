El 8M está cantado en la villa moscona: Leti Baselgas y la Asociación Mujeres por Grado ofrecieron un emocionante concierto en el Auditorio

Grado canta a las mujeres. El Auditorio moscón acogió este viernes uno de los actos conmemorativos del Día de la Mujer con música y voz de féminas del concejo, en el que también se proyectó el vídeo "Mujeres de Grau".

Leti Baselgas. / A. G.

La música Leti Baselgas dirigió la emotiva ceremonia en el Centro Cultural, donde el público disfrutó de la cinta rodada con protagonistas locales que ha sido producida por "4 Gotes". El colofón lo pusieron las canciones y baile de la la Asociación Mujeres por Grado y Leti Baselgas .

Noticias relacionadas

El domingo habrá de nuevo música para homenajear a las mujeres. El coro de voces femeninas La Schola da un concierto este domingo, día 8, en el Centro Cultural. La agrupación está dirigida por David Colado y en Grado contarán con la colaboración de la pianista Lisa Tomchuk.