Barreña, queso del horru y música bajo una torre medieval: la escuela de La Mata disfruta de la riqueza cultural y gastronómica de la zona rural de Grado
Alumnos y docentes visitaron el museo Villa ya Mercáu, Ca Sancho y Villanueva
El colegio de La Mata, último de los rurales que queda en funcionamiento en el municipio moscón, participa en el proyecto ConCiencia Histórica, organizado por las escuelas de Grado, el Grupo Social Landscapes de la Universidad de Oviedo y la Asociación LLABORes. Y en este marco trabajó este curso el tema del mercado local, por lo que los escolares han desarrollado varias actividades relacionadas con él en estos días. Entre ellas, la visita al Museo Etnográfico y de Historia, en su sede “Villa ya Mercáu”, en el palacio Fontela, para luego realizar un trabajo de investigación en la cita comercial de los miércoles. Además, han podido conocer y participar en el proceso de elaboración del afuega'lpitu, y tenido el privilegio de acceder al palacio de Villanueva para ver la torre medieval desde el patio interior. Baile, música y comida completaron "una mañana que fue fantástica", destacó la dirección del centro educativo, a cargo de María Alonso.
Sabores y saberes tradicionales
La experiencia con el afuega'l pitu se desarrolló en Ambás, en Ca Sancho, con un taller para saber cómo se elabora e incluso ayudar en su preparación. Con Marta Fernández, su titular, pudieron conocer de primera mano su proceso y hubo una degustación posterior de queso fresco, queso roxu, queso del horru o barreña (cuajada).
Después del taller, el grupo se desplazó hasta el pueblo de Villanueva, donde visitaron la emblemática torre medieval,para terminar la jornada con comida, música y la oportunidad de llevarse grandes recuerdos de un día para aprender sobre el entorno, sobre lo propio, disfrutar de la convivencia y de compartir saberes y sabores tradicionales.
