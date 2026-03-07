Grado abre inscripciones para el programa de conciliación familiar "Trebeyando", con plazo hasta el 13 de marzo

El Centro de Mocedá "La Panera" de Grado abre el plazo de inscripción para el programa de conciliación familiar "Trebeyando" en el tercer trimestre, y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo viernes 13 de marzo. El servicio se ofrece para los días sin actividad escolar pero laborales, como son el próximo 1 de abril, el 5 de mayo y los días 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio.

Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en el Ayuntamiento, para lo que se recomienda cita previa, y mediante medios telemáticos a través del Registro Electrónico Municipal al que se accede a través de la página web municipal (www.ayto-grado.es).

Las actividades de "Trebeyando" se dividirán por grupos de edad, de tal forma que los pequeños estarán en La Panera y el grupo juvenil usará las instalaciones del colegio público Virgen del Fresno. Además, para aquellas familias que tengan dudas sobre el programa como horarios o materiales necesarios, pueden acudir al centro juvenil o llamar a los teléfonos 985753201 o 637702826 para resolverlas.