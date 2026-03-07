Grado abre inscripciones para el programa de conciliación familiar "Trebeyando", con plazo hasta el 13 de marzo
Las familias interesadas pueden solicitar plaza de forma presencial en el Ayuntamiento o a través del Registro Electrónico Municipal
El Centro de Mocedá "La Panera" de Grado abre el plazo de inscripción para el programa de conciliación familiar "Trebeyando" en el tercer trimestre, y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo viernes 13 de marzo. El servicio se ofrece para los días sin actividad escolar pero laborales, como son el próximo 1 de abril, el 5 de mayo y los días 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio.
Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en el Ayuntamiento, para lo que se recomienda cita previa, y mediante medios telemáticos a través del Registro Electrónico Municipal al que se accede a través de la página web municipal (www.ayto-grado.es).
Las actividades de "Trebeyando" se dividirán por grupos de edad, de tal forma que los pequeños estarán en La Panera y el grupo juvenil usará las instalaciones del colegio público Virgen del Fresno. Además, para aquellas familias que tengan dudas sobre el programa como horarios o materiales necesarios, pueden acudir al centro juvenil o llamar a los teléfonos 985753201 o 637702826 para resolverlas.
