Más de medio millón de euros para mejorar las pistas de tenis de Grado, que ya tienen su cierre perimetral

Las pistas de tenis del complejo deportivo de El Casal ya tienen su cierre perimetral realizado, una obra con la que se completa este equipamiento de la Avenida de los Deportes de Grado. En este cierre y anteriormente con la ejecución de la cubierta, el Ayuntamiento ha invertido más de 500.000 euros para una dotación muy bien recibida entre la numerosa afición que el tenis tiene en el municipio, donde su práctica y los cursos de formación cada año son tradición local.

Una vez realizadas las pistas se procedió a cubrirlas para protegerlas de las inclemencias del tiempo, pero en momentos de ventiscas y frío el hecho de que el perímetro estuviera abierto era un problema para disfrutar plenamente del deporte. Así se decidió llevar a cabo el proyecto del cierre perimetral, con materiales translúcidos que imitan al cristal, con lo que las pistas siguen contando con luz natural y desde el exterior se puede ver la actividad interior.

El cierre permite el uso en cualquier momento del año y ha supuesto una inversión de 124.470 euros. Anteriormente, a la cobertura del equipamiento se habían destinado 400.816,13 euros, con lo que el Ayuntamiento destinó recientemente a estas pistas 525.286,13 euros.

Detalle del cierre, en una imagen de cuando se realizaron las obras. / P. T.

En la Avenida de los Deportes se concentran gran parte de las instalaciones deportivas municipales de Grado. Además de estas pistas están las de pádel, el campo de hierba artificial y el de rugby, que lindan con las instalaciones del Mosconia, estas ya del club, si bien la colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad es constante.

Dotaciones

Además del polideportivo municipal, localizado más abajo junto a las piscinas públicas, la de verano y la climatizada, donde hay un gimnasio, en la zona de La Podada acaba de realizarse una nueva pista multideportiva, que se suma a la de similares características que hay en El Palmeral, y al velódromo integrado en las instalaciones del colegio público Virgen del Fresno.

Por otro lado, en el otro extremo de la villa, en el parque de Arriba, acaba de finalizarse el proyecto para renovar la pista de El Frontón.