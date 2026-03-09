Adiós a María Mercedes Fernández, "Mercedes la de Castañeo", vendedora del mercado de Grado
Fallecida a los 92 años, fue una de los rostros habituales en la tradicional cita comercial moscona
Adiós a María Mercedes Fernández Sánchez, que durante muchos años fue vendedora del mercado de Grado, al que llegaba desde la zona de Castañeo para vender lo que cargaba en un pequeño carro que muchos vecinos se acuerdan de ver. Falleció este 8 de marzo, a los 92 años en Vistalegre, barrio en el que residía, y la Asociación Negocios y Mercado "Agora Grao" le ha rendido un pequeño homenaje con un emotivo texto de la presidenta del colectivo, Sagra Fernández.
"En la plaza hay una estatua de una muyerina en honor a las muyeres del mercao. Muyeres como esta, Mercedes la de Castañeo, que siempre con su carrín venía a vender al mercao. Era igual que lloviera o hiciera sol, no perdía un mercao. Dejó de ir cuando ya sus fuerzas la abandonaron. Era muy grande, luchadora, trabajadora, y lo mejor una gran persona. Un ejemplo a seguir que nos deja en el Día de la mujer trabajadora", ha escrito Fernández.
El mercado pierde "a una de los nuestras, pero lo que nunca nos va a dejar es el recuerdo y el cariño que Mercedes se ganó". "Vuela alto mujer trabajadora y ejemplo a seguir, fuiste parte de la historia del mercao de Grao", concluye el recuerdo de la asociación a la fallecida.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
- Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por protagonizar reyertas
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón