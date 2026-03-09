Adiós a María Mercedes Fernández, "Mercedes la de Castañeo", vendedora del mercado de Grado

Adiós a María Mercedes Fernández Sánchez, que durante muchos años fue vendedora del mercado de Grado, al que llegaba desde la zona de Castañeo para vender lo que cargaba en un pequeño carro que muchos vecinos se acuerdan de ver. Falleció este 8 de marzo, a los 92 años en Vistalegre, barrio en el que residía, y la Asociación Negocios y Mercado "Agora Grao" le ha rendido un pequeño homenaje con un emotivo texto de la presidenta del colectivo, Sagra Fernández.

"En la plaza hay una estatua de una muyerina en honor a las muyeres del mercao. Muyeres como esta, Mercedes la de Castañeo, que siempre con su carrín venía a vender al mercao. Era igual que lloviera o hiciera sol, no perdía un mercao. Dejó de ir cuando ya sus fuerzas la abandonaron. Era muy grande, luchadora, trabajadora, y lo mejor una gran persona. Un ejemplo a seguir que nos deja en el Día de la mujer trabajadora", ha escrito Fernández.

El mercado pierde "a una de los nuestras, pero lo que nunca nos va a dejar es el recuerdo y el cariño que Mercedes se ganó". "Vuela alto mujer trabajadora y ejemplo a seguir, fuiste parte de la historia del mercao de Grao", concluye el recuerdo de la asociación a la fallecida.