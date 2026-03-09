Los institutos de Grado afrontan días de mucha actividad: el César Rodríguez abre las puertas a las familias y el Ramón Areces celebra la Semana Cultural

Los institutos de Grado inician una semana de mucha actividad al margen de las clases. El César Rodríguez celebra el 11 de marzo una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el centro y las programaciones que desarrollan. También el Ramón Areces tiene previstos los actos de la Semana Cultural 2026.

Las direcciones de ambos equipamientos educativos han trabajado con mucho interés en la preparación de estos programas. Así, en el Ramón Areces, estarán del 10 al 13 de marzo inmersos en la cultura con la visita este martes, día 10, del escritor, guionista, libretista y poeta ovetense Javier Almuzara. En su carrera destaca "Constantes vitales", que recibió el Premio Emilio Alarcos. También es el autor de la adaptación a ópera del libreto de la obra "Fuenteovejuna", de Lope de Vega.

Al día siguiente, miércoles 11, el alumnado se encontrará con Carmela Greciet para disfrutar del taller de expresión escrita "Todos somos escritores/as". La profesora, narradora y crítica literaria compartirá su saber con los jóvenes. Greciet, nacida en Oviedo, ganó el premio Asturias Joven de cuento en 1989.

Actividad del proyecto "IEStelar" del instituto César Rodríguez. / D. M.

El testigo lo tomará el profesor e investigador de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo, Mario Corte Rodríguez. El científico estará con los estudiantes compartiendo su trabajo, donde participa en el grupo de Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico en el que estudian objetos mico y nanométricos.

La Semana Cultural del Ramón Areces será clausurada con la artista Esther Palomo, licenciada en Bellas Artes y profesora de Plástica en el IES Rosario Acuña de Gijón. La ilustradora presentará en el centro moscón su exposición "Letras y trazos", unas obras de técnica mixta que se intercalan con tectos poéticos de grandes rapsodas como Gloria Fuertes, Mario Benedetti, Pablo Neruda o Alfonsina Storni.

Puertas abiertas en el César Rodríguez

Por su parte, el instituto César Rodríguez acoge el miércoles 11 de marzo una jornada de puertas abiertas a las familias bajo el lema "Un centro público comprometido con el conocimiento, la innovación y el territorio". La cita es a las 19.30 horas. "Vamos a enseñar las instalaciones, presentar al equipo docente y comentar el itinerario formativo que tenemos y las novedades para el curso que viene", detalla el director del centro, Daniel Menéndez.

Entre los aspectos en los que harán hincapié, al margen del currículo, serán los proyectos que desarrollan como el programa "Arraigados" de innovación educativa en colaboración con el Grupo de Arqueología Agraria LLabor de la Universidad de Oviedo. Se trata de una actividad intergeneracional para el tercer curso de Secundaria en la que los estudiantes visitan a mayores del concejo y municipios limítrofes para hacer un trasvase de conocimiento.

Acampada familiar

También darán a conocer el aula experimental sobre energías renovables que realizan en colaboración con la Fundación Vital. "Este año habrá novedad porque vamos a hacer una acampada en la sede de la Fundación en Yernes y Tameza con las familias del primer curso de ESO", detalla Menéndez.

Otra de las piedras angulares de estos proyectos es "ComunicARTE", en el que el alumnado de segundo de ESO realizan actividades periodísticas y llevan las redes y página del centro. También la iniciativa de ciencia y astronomía, "IEStelar", el programa de Lengua "Quien lo probó lo sabe" o la reciente creación de la Asociación "La Cooperativa" mediante la cual los estudiantes participan en actividades culturales, sociales o deportivas del concejo como la Cabalgata de Reyes, la carrera San Silvestre o Halloween.