La Mata, el pueblo favorito de las familias en Grado: "Se puede ir caminando a la villa y los niños disfrutan de otro ambiente"

Algo tiene La Mata, en Grado, que la hace ser la parroquia rural más poblada del concejo, con 472 vecinos. Su proximidad con la villa moscona, con buenas comunicaciones y servicios, así como una orografía llana, la convierten en una de las favoritas de las familias para construir nueva vivienda.

"Creo que la gente viene por la cercanía con Grado, supone una comodidad porque se puede ir andando y también tener todo tipo de transporte a las grandes ciudades", indica Andrea Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos "Santo Dolfo" de La Mata. Además, la parroquia cuenta con una escuela de Infantil y Primaria "que funciona muy bien", añade, sin olvidar que este colectivo trabaja todo el año organizando actividades para dinamizar la localidad y la relación entre los residentes.

Entre ellos se encuentra la familia de Verónica Guisasola, quien es una de las recién llegadas a la parroquia. "Siempre quisimos vivir en una casa y cuando la pandemia compramos la finca en La Mata porque está cerca de Grado, se puede ir caminando y para ir a trabajar a Oviedo hay muy buenas comunicaciones", comenta. Allí lleva año y medio junto a su pareja, Alejandro Álvarez, y los pequeños Alejandro y Manuel, de 7 y 3 años, respectivamente, tras vivir en un piso en El Palmeral, en la villa.

Alejandro Álvarez, Alejandro Álvarez, Manuel Álvarez y Verónica Guisasola. / SARA ARIAS

Están encantados con la vida en La Mata y los niños aún más. Disfrutan de paseos en bici o quad, juegan al fútbol y se encuentran con otros menores de la parroquia para jugar. "Estamos encantados, es tranquilo y soleado y ellos están todo el día por fuera, nos falta tiempo para disfrutar de la casa", señala Guisasola, para quien lo mejor de todo es compartir este espacio independiente con los familiares: "Tenemos mucha calidad de vida", añade.

La cercanía con la villa moscona y una querencia por La Mata desde siempre es lo que llevó a Irene Fernández y Borja Cuendias a construir una vivienda en la localidad. "Fue el sitio que más nos gustó porque además hay acera hasta Grado y vamos muchos días en patinete o en bici, está muy bien en cuanto a ubicación y comunicaciones", señala la joven, quien ha llegado a la localidad con su pareja y su hija Celia, de 7 años.

Borja Cuendias, Celia Cuendias e Irene Fernández. / Sara Arias

Quizá sea la pequeña la que más disfruta de la nueva casa tras vivir en un piso en Grado. No para. Si no hay entretenimiento sale y se junta con otros niños delante de la iglesia, donde pasan la tarde jugando y disfrutando. "El ambiente de pueblo se nota, los críos están en la calle jugando, antes teníamos que ir al parque a jugar y aquí si se queda el día entero en casa no pasa nada porque está entretenida", aprecia Fernández.

Además de la ubicación y buenas comunicaciones, otro de los aspectos que valoran ambas familias es la posibilidad de ir a la villa moscona andando, en patinete o en bici cruzando el paso sobre el río Cubia. "Aunque el puente da miedo al cruzar, Max (por el perro) no lo cruza de miedo", dice la pequeña Celia. "Es es un peligro, entonces entramos a Grado por el puente que hay en el medio del paseo del Río", precisa Fernández.

Senda del río Cubia

Por eso, la familia de Verónica Guisasola espera con ansias la ampliación de la senda fluvial hasta El Rellán, que permitirá un recorrido sin vehículos a motor hasta el centro de la villa moscona. "Eso sería una maravilla porque te quita todo el tráfico", afirma. Una vía peatonal por la que los ahora niños podrán discurrir cuando sean más mayores y quieran salir con los amigos por Grado. "Cuando elegimos la finca fue una de las cosas que pensamos, cuando sean mayores vamos a buscarlos en 5 minutos en coche", añade.

La parroquia de La Mata crece y cada año surgen nuevas construcciones de vivienda unifamiliar, aunque también se han rehabilitado varias casas antiguas.

Parroquias a 5 minutos

Por lo general, las parroquias más cercanas a Grado son las que más vecinos acumulan. La proximidad con la capital, donde se encuentran los servicios y equipamientos públicos, favorece el interés por estas zonas.

De hecho, la segunda con más vecinos es San Martín, a escasos cinco minutos en coche de Grado, que suma 251 personas. La tercera con más vecinos censados es Peñaflor, que alcanza los 241 habitantes. Esta parroquia ganó además seis vecinos durante el año pasado, en relación al 2024.

También, con 227 y 218 vecinos respectivamente, se sitúan Báscones y Castañedo. Las siguientes parroquias por número de habitantes son San Juan de Villapañada con 158, Pereda con 152, Sama con 148 y Bayo con 128 habitantes. Con algo más de un centenar se sitúan El Fresno, que tiene 105 personas inscritas, Berció con 101 y Santa María con cien vecinos justos. Cabe destacar que estas dos últimas, junto con Báscones, tienen muy próximo un acceso a la autovía Oviedo-La Espina.

La villa moscona se mantiene en los 6.873 vecinos y en el suroeste de Grado las que conservan más vecinos son Santianes de Molenes, donde viven 94 personas, y Rañeces, donde hay 91 habitantes. Le siguen Villandás con 61 censados, Rodiles con 35, Restiello con 28, Sorribas con 26, Villamarín con 25 y Las Villas con 17.

También en este margen de habitantes se encuentra Cabruñana, donde residen 48 personas. El final del ránking lo cierran entidades del suroeste moscón como son Las Villas (17), Vigaña (13), Tolinas (11) y Rubiano (7). Además Grado tiene en su territorio un pueblo deshabitado, San Adriano.

Más mujeres que hombres

El municipio cuenta en total con 9.757 habitantes, según el cierre del padrón municipal de 2025. La cifra supone 32 altas más en el censo respecto a 2024.Y la pirámide de población muestra además que en el municipio residen más mujeres (5.040) que hombres (4.717), alrededor de un 3% más.

Por franjas de edad, la que acumula más personas en Grado es la que va de 50 a 59 años, seguida por los adultos de 60 a 69 años y las generaciones de los 40 a los 49 años. Los niños y jóvenes, hasta los 19 años, son 1.352 vecinos. Asimismo el resumen de habitantes de Grado en 2025 apunta a una longevidad destacada en ocho personas centenarias, dos hombres y seis mujeres.

Grado mantiene los números de población con un evidente crecimiento en las parroquias rurales más cercanas a la villa, aquellas que distan a menos de cinco minutos en coche y desde las que se puede acceder a pie a la capital del concejo. Una tendencia que se registra en los últimos años desde el confinamiento de la pandemia, que animó a muchos a vivir en el campo. Por el momento, La Mata es la favorita.