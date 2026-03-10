El grupo de teatro recién creado en Grado ya suma más de treinta miembros: "Todas las semanas se incorpora alguien nuevo"

Había muchas ganas de actuar en Grado. El llamamiento para crear un grupo de teatro en el concejo no ha podido salir mejor, pues más de treinta personas de todas las edades llevan un mes tomando clases y ensayando. La respuesta ha sido masiva y cada día llegan nuevos integrantes.

"Desde que empezamos no hay semana que no se incorpore al menos una persona, el interés es creciente y queremos dar cabida a todo el mundo para saciar esas ganas de hacer teatro, usando una instalación preciosa como el Auditorio", comenta Daniel Menéndez, uno de los promotores de la iniciativa y quien dirige las sesiones. Se reúnen todos los martes a las 19.30 horas, en una de las salas de usos múltiples del centro cultural de Grado.

Allí, lo primero que hay que hacer es quitarse la timidez. Para ello, Menéndez guía dinámicas grupales divertidas con las que establecer un vínculo entre los actores. "Tienen que estar cómodos y en un ambiente de autoprotección y lo más importante para esto es que haya buena química en el grupo que es lo que lleva a libersarse y expresarse actuando", comenta.

Debut en el mercado medieval

El grupo, en el que hay desde menores a personas mayores, ya ha cogido confianza y esta semana han comenzado con los ensayos de la que será su primera actuación ante el público. Menéndez ha preparado unos entremeses con los que abordarán por sorpresa a los visitantes del mercado de los domingos en Grado. "Nuestro debut va a ser una teatralización con la que esperamos animar y divertir el espacio público, pero será una sorpresa y no anunciaremos la fecha", señala.

La idea de los impulsores es conformar un grupo de teatro que represente obras pero que también se bregue en las teatralizaciones de eventos. La intención es participar en la programación cultural moscona, desde la cabalgata de Reyes al Antroxu o las fiestas locales. Los libretos que están preparando tienen una duración de entre 15 y 20 minutos con los que van a sorprender en el mercado dominical "para enriquecer una de nuestras señas de identidad".

La buena experiencia del año pasado en la "Recreación peregrina", que recorrió con un elenco de voluntarios el Camino de Santiago desde la plaza General Ponte hasta el santuario de El Fresno, dio empuje a esta iniciativa que ahora es una realidad en Grado. Y son tantos que quizá haya que hacer dos grupos, sopesa Menéndez: "Estamos teniendo un éxito tremendo y es todo un reto adaptar la idea para dar cabida a todas las personas que quieran participar".

La ilusión de los niños

Entre ellos está el pequeño Tristán Álvarez, quien es un apasionado de la actuación tras haber hecho "unas cuantas obras en el cole". Con él trajo a su padre, Darío Álvarez, quien reconoce que se dejó empujar para entrar en el grupo "porque es muy divertido aprovechar estos momentos juntos", señala.

También se da el caso al revés. La pequeña Manuela Peral se animó a puntarse al grupo moscón tras ver la afición de su madre. "Es muy guay y a ella le hacía mucha ilusión", dice. En lo que coindicen todos los niños y niñas del elenco actoral de Grado es lo bueno que es el teatro para superar la timidez y mejorar al hablar en público.

Noticias relacionadas

Poco a poco irán dejando salir el intérprete que todos tienen dentro. Lo mejor es lo bien que se lo pasan y como disfrutan mientras aprenden los secretos de la actuación. En breve, aunque sin fecha, desplegarán todo su arte para amenizar el mercado medieval de Grado. Hará falta estar atentos.