Los estudiantes del IES Ramón Areces reflexionan sobre la importancia de las palabras con Javier Almuzara: "Una hora y media de poesía es un milagro"

La poesía ha sido la protagonista en el inicio de la Semana Cultural del IES Ramón Areces de Grado, con un encuentro del alumnado con Javier Almuzara. El guionista, poeta y libretista compartió algunos de los secretos del proceso creativo de escribir en un acto que mantuvo a los estudiantes muy atentos.

Javier Almuzara y Asunción Martínez, en un instante del acto. / C. G.

"Ha sido una experiencia muy enriquecedora y para recordar, los críos estuvieron muy implicados, escuchando, y fue todo muy humano", subrayó la profesora Ana Feito.

Almuzara compartió con los jóvenes algunas de sus obras más destacadas, como el poemario "Constantes vitales", que recibió el Premio Emilio Alarcos. "Fue muy interesante la intervención sobre el proceso de creación y la importancia que tienen las palabras. Les hizo pensar muchísimo sobre ello. Por ejemplo, les puso las palabras considerar y pensar, para que entendieran la diferencia, pues considerar viene de desiderar, algo que va mucho más allá", resaltó, por su parte, la profesora María Caridad González, también del departamento de Lengua.

El salón de actos lleno. / C. G.

Almuzara conquistó a los alumnos con su palabra y emocionó a todos al contar la historia de uno de sus abuelos, fusilado en la Guerra Civil y al que nunca habían puesto cara en la familia hasta la reciente aparición de una fotografía.

El autor conminó a los estudiantes a pensar de forma libre, sin dogmas ni lemas, para avanzar libremente en el actual mundo. "Salieron muy contentos, una hora y media de poesía con adolescentes es un milagro", celebraron los docentes del departamento de Lengua y Literatura del instituto, del que también forman parte Asunción Martínez, Noemí Martínez, Pablo Álvarez y Mercedes Parrondo.

Ciencia y arte

La Semana Cultural del Ramón Areces tenía prevista para ayer la visita de Carmela Greciet , ganadora del premio Asturias Joven de Cuento en 1989.

Hoy jueves será el turno de la ciencia, con la visita del profesor e investigador de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo Mario Corte Rodríguez, quien compartirá el trabajo que realiza en el grupo de Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico.

Noticias relacionadas

Detalle de la mesa que prepararon los alumnos para el autor. / C. G.

La clausura de la Semana Cultural correrá a cargo de la artista, Esther Palomo, licenciada en Bellas Artes y profesora de Plástica en el IES Rosario Acuña de Gijón. La ilustradora presentará en el centro moscón su exposición "Letras y trazos", unas obras de técnica mixta que se intercalan con textos poéticos de Gloria Fuertes, Mario Benedetti, Pablo Neruda o Alfonsina Storni.