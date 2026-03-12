Ahorrar en la factura de la luz es un negocio: una empresa de Grado asesora para pagar menos por el recibo y ya ha creado cuatro empleos para atender la demanda de servicios
Liderada por Fernando Fernández e instalada en el centro municipal de La Cardosa busca las mejores tarifas energéticas y evita estafas a los clientes
El trato cercano con la gente que permite un lugar del tamaño de Grado es lo que llevó hace tres años al salense Fernando Fernández García a abrir su negocio en Grado. Desde que llegó al centro municipal de empresas de La Cardosa con su proyecto "Ahorraluz FG" ha generado cuatro empleos, todas mujeres menores de 30 años, y las perspectivas son de crecimiento. "Estoy pensando en abrir una nueva oficina en otro sitio parecido a Grado", anuncia el joven empresario.
"Ahorraluz FG" se dedica a realizar estudios de mercado con las principales compañías energéticas para ofrecer los precios más competitivos a los clientes en función de sus necesidades. "Trabajamos con entre 10 y 15 de las principales empresas, con lo que podemos dar buenos precios y ver cuál es la tarifa que se adapta mejor porque depende si es por horas, consumos o potencia", explica Fernández.
El negocio marcha "muy bien" y funciona "por el boca a boca". La compañía recibe en La Cardosa a personas interesadas en ahorrar en la factura de la luz y también llevan empresas. "Como funciona bien, siempre es un cliente el que te trae a otra persona porque al final es una cuestión de números, de matemáticas".
Además de ofrecer este servicio de ahorro en el gasto energético, la empresa también tiene otras áreas dedicadas a la instalación de placas fotovoltáicas solares, puntos de recarga eléctrica de vehículos, alarmas de seguridad y también seguros. "La clave es el seguimiento que damos a los clientes, por eso quise abrir en Grado, no es lo mismo una ciudad que un núcleo como este porque el trato es más cercano y entendemos y vemos que es así", dice Fernández.
Para desarrollar la empresa cuenta con cuatro empleadas, todas de Grado y Salas, que son las encargadas de la atención al cliente. "Al año normalmente, salvo que salga algo mucho mejor antes, estamos pendientes para revisar los contratos", detalla.
En los últimos tiempos han tenido mucho trabajo. Las crisis energéticas empujan a los consumidores a buscar las mejores ofertas para ahorrar en las facturas de suministros y con la guerra en Irán, entre otras, no paran de atender el teléfono. "Hay algo de preocupación y hemos recibido algunas llamadas, para eso estamos, para explicarles las dudas que puedan tener y hacer lo mejor por ellos".
Fernández también indica que son una de las barreras para evitar posibles estafas telefónicas o por internet. "Hay mucho miedo y desconfianza y con nosotros no tienen ese problema porque damos la cara", afirma el empresario, quien precisa que en Asturias no hay "muchas empresas que hagan exactamente lo que hacemos nosotros".
Por el momento el equipo lo forman Alba Arias Toubes, Sara Balsera Álvarez, Lucía Rodríguez García y Lorena del Rosal García, todas de la comarca y muy implicadas en sus tareas del día a día, con especial atención al cuidado de los clientes que, en Grado, tienen adonde acudir para resolver sus dudas sobre la factura de la luz.
