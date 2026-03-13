Grado instalará contenedores soterrados en Cerro de la Muralla, Maestra Benicia, La Tahona, Modesta Fernández y Arroyo Naranjo
El contrato para la actuación acaba de salir a licitación
El Ayuntamiento de Grado instalará contenedores soterrados de recogida selectiva de residuos en cinco puntos de la villa en los que actualmente los hay de tipo iglú o similares. En concreto, se sustituirán los de las calles Cerro de la Muralla, Maestra Benicia, La Tahona, Modesta Fernández y Arroyo Naranjo.
El contrato para la dotación de los contenedores soterrados acaba de salir a licitación con un presupuesto base de 127.897 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 19 de marzo para presentar sus ofertas.
Subvenciones a entidades locales
En dos de las ubicaciones propuestas para la instalación de contenedores soterrados ya los hubo de este tipo con anterioridad (calle Modesta Fernández y Arroyo Naranjo), pero "fue preciso sustituirlos por contenedores en superficie tipo iglú como medida provisional ante daños sufridos en los buzones de los soterrados".
La actuación se impulsa con cofinanciación a través de la convocatoria de subvenciones a entidades locales destinadas a la adquisición para la gestión de residuos, a la que el municipio se presentó obteniendo 75.000 euros. El expediente detalla que las ubicaciones propuestas pueden sufrir modificaciones "si se justifican impedimentos técnicos y geométricos para la correcta recogida por parte de Cogersa o se advierten nuevas afecciones".
