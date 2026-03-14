Un concejo que avanza: una legislatura marcada por la inversión, la modernización y el compromiso social

Durante la actual legislatura, el Concejo ha desarrollado una serie de actuaciones que han transformado de forma significativa tanto la villa como los núcleos rurales del municipio. Las inversiones realizadas en infraestructuras, servicios públicos, urbanismo y bienestar social han tenido como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, reforzar la cohesión territorial y adaptar el municipio a los retos del futuro.

El nuevo centro cultural y auditorio

Uno de los hitos más destacados de este periodo ha sido la inauguración del nuevo Centro Cultural y Auditorio, una infraestructura largamente esperada que sitúa a la cultura en el centro de la vida comunitaria. Este espacio ha sido concebido como un lugar de encuentro para la ciudadanía, combinando modernidad y respeto por el entorno. Ubicado en una zona estratégica de la villa, el edificio presenta una arquitectura contemporánea que dialoga con el paisaje urbano y que incorpora instalaciones de vanguardia.

El equipamiento dispone de un auditorio con capacidad para 252 personas, dotado de tecnología de sonido e iluminación de última generación. Estas características permiten acoger amplia variedad de actividades, desde conciertos y representaciones teatrales hasta conferencias y actos institucionales. Además, el complejo cuenta con una sala de usos múltiples, un espacio expositivo y una espectacular azotea que amplía las posibilidades de uso del edificio. Más allá de su dimensión cultural, el centro está llamado a convertirse en un punto de encuentro para asociaciones y colectivos del concejo, fomentando la participación ciudadana y el intercambio de ideas.

En paralelo, el equipo de gobierno ha impulsado una intensa política de mejora de infraestructuras, especialmente en lo relativo a carreteras y caminos municipales. En un concejo de carácter rural como Grado/Grau, garantizar que cada pueblo disponga de accesos seguros y adecuados es una prioridad. Por ello, durante esta legislatura se han destinado unos1,5 millones de euros de fondos municipales a mejorar carreteras e interiores de los pueblos. Estas actuaciones han permitido renovar firmes, mejorar la seguridad vial y facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas, contribuyendo a reforzar la conexión entre los distintos núcleos del concejo.

Transformación urbana

La transformación urbana de la villa ha sido otro de los ejes de actuación más relevantes. En este sentido, destacan las obras de peatonalización y remodelación de calles y plazas, que han permitido recuperar espacios anteriormente degradados o destinados al estacionamiento de vehículos.

El objetivo ha sido "humanizar" el espacio público, devolviendo protagonismo a los peatones y favoreciendo la convivencia ciudadana. Las obras han supuesto una renovación integral del centro urbano, generando un gran espacio peatonal que conecta zonas de ocio, comercio y encuentro social. Además, se ha respetado el carácter urbano tradicional de la villa, así como los espacios ocupados por los mercados, que forman parte de la identidad local. El coste total de esta actuación ha sido de aproximadamente 1,2 millones de euros, de los cuales el 80 % ha sido financiado con fondos europeos.

José Luis Trabanco, alcalde de Grado. |

Unificación de los servicios sociales

Otra actuación significativa ha sido la unificación de los Servicios Sociales, una medida orientada a mejorar la coordinación y la eficacia de la atención a la ciudadanía. Para ello se ha llevado a cabo la reforma del antiguo telecentro y de los edificios anexos, que albergarán los servicios sociales unificados del concejo.

En estas nuevas instalaciones se ubicará el equipo técnico de intervención y apoyo a las familias, facilitando el trabajo conjunto de los distintos profesionales.

La reorganización de estos servicios permitirá optimizar recursos y mejorar la coordinación interna y dignificar los espacios destinados a la atención de los vecinos. El diseño de las instalaciones garantiza la privacidad y la protección necesarias en ámbitos especialmente sensibles, como la atención a menores.

En materia de urbanismo, se impulsó, por primera vez en casi veinte años, una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta revisión ha abordado varios aspectos clave para el desarrollo del concejo, entre ellos la revisión de la zona del casco histórico, la actualización de tres unidades de actuación y la revisión de dos sectores urbanísticos.

Asimismo, el nuevo planteamiento contempla la ampliación de diez núcleos rurales, una medida que busca favorecer el desarrollo equilibrado del territorio y facilitar oportunidades de vivienda y actividad económica en las zonas rurales.

Paralelamente, se ha modificado el catálogo urbanístico con el objetivo de flexibilizar el régimen de protección de determinados inmuebles. Esta adaptación pretende compatibilizar la conservación del patrimonio con la posibilidad de dar nuevos usos a los edificios, evitando así que queden abandonados.

Otra de las mejoras introducidas en este ámbito ha sido la simplificación de los trámites para la realización de obras menores. A partir de ahora, muchas de estas actuaciones ya no requieren licencia previa y pueden tramitarse mediante declaración responsable, lo que reduce la burocracia y agiliza los procedimientos administrativos.

Bienestar animal

El concejo ha reforzado su compromiso con la protección y el bienestar animal. Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, el Ayuntamiento puso en marcha un programa de control de colonias felinas mediante la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Esta iniciativa ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la asociación GraoAnimals. Gracias a este programa se han registrado más de 26 colonias de gatos en el concejo, todas ellas sometidas a un control poblacional que permite garantizar el bienestar de los animales y, al mismo tiempo, una adecuada convivencia con el entorno urbano.

En conjunto, las actuaciones desarrolladas durante esta legislatura reflejan una apuesta clara por el progreso del concejo, combinando inversión en infraestructuras, modernización administrativa, desarrollo urbano y compromiso social. Un camino que busca consolidar un municipio más dinámico, sostenible y preparado para el futuro.