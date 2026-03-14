Cuenta atrás para ver a la orquesta Panorama en Grado: toca en El Charcón el 27 de marzo y la Hermandad ya tiene las entradas a la venta
El grupo actuará a partir de las 23.00 horas en el marco de la programación de ocio de la Semana Santa moscona
Cuenta atrás para el estreno de la gira de la orquesta Panorama, que toca en El Charcón, en Grado, el próximo 27 de marzo, a partir de las 23.00 horas. Lo hará en el marco del programa festivo que cada año por estas fechas organiza la Hermandad de Santiago y Santa Ana para recaudar fondos con destino a las grandes celebraciones de verano.
La venta anticipada ofrece entradas más baratas, a 10 euros, dos menos que la compra en taquilla el día de la actuación, cuando costarán 12. Para adquirirla con antelación se puede optar por hacerlo en algunos de los establecimientos que las tienen disponibles físicamente o mediante transferencia o bizum con los datos que la Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene disponibles en sus redes sociales.
Los puntos de venta en Grado donde ya pueden comprarse entradas son los siguientes establecimientos: CBC, Pastur, Express, Feudo Real, Pulpería Grao, La Merced, Carita Morena, Personal, Habana, Guggrado, Bimba, Andén, Acebos, Tuñón, BO2, Empedrao, Pimienta y Clavo, Pepe el Bueno y Zapa.
En Las Regueras las hay en Casa Florinda y también hay puntos de venta en localidades de otros municipios, como La Farmacia y La Espuela (Trubia), Oscarsan (polígono de Riaño) o La Tentación (Mieres). En Gijón hay tres puntos de venta: Toulouse, Drink Planet Cocktail & Coffee y La Mar y Morena. Las tienen asimismo en Confitería Las Fuentes (Pravia), Frenchy (Avilés) y Zipi Zape (Oviedo).
Además de esta cita de Panorama, el programa festivo incluye otras propuestas en los días siguientes. El sábado 28 de marzo habrá hinchables para los más pequeños, de 16.00 a 20.00 horas, también en El Charcón, y desde las 18.00 horas se celebrará el bingo solidario. El domingo 29 está prevista una gran fabada en este mismo recinto.
Dos fines de semana
La novedad del programa de Semana Santa a cargo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana de este año es que las orquestas no se concentran en un único fin de semana, sino en dos. Así Tekila tocará en El Charcón el viernes 3 de abril a las 23.00 horas en una cita nocturna a la que también acude Nacho Otero.
Pero con anterioridad, el miércoles 1 de abril, tendrá lugar la gran fiesta con los participantes del XXXI Seven Nortseco, que trae a Grado a más de un millar de deportistas en el que es uno de los eventos más multitudinarios del año en la villa. Nacho Otero y Grupo Ideas amenizarán la noche.
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