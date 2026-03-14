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“Somos porque fuisteis”, el lema que unió a mujeres de distintas generaciones en los talleres por el 8M en Peñaflor

En el centro social de la localidad de Grado acogió la actividad a través de la que se compartieron experiencias y se destacó la importancia de cuidar los derechos conseguidos

Un momento del taller de este viernes.

Un momento del taller de este viernes. / R. D.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Somos porque fuisteis". Fue el lema de los talleres que se desarrollaron en el centro social de Peñaflor, con motivo de la conmemoración del 8M y "para visibilizar y honrar el trabajo realizado por las mujeres de la anterior generación, recordando lo que aún hoy falta por hacer". Hubo dos sesiones, una el pasado día 6 y otra este viernes, de esta cita impulsada desde el programa Rompiendo Distancias y el Ayuntamiento de Grado y que estuvo dirigida por la psicóloga María José Azcáriz.

Los talleres se convirtieron en "un espacio intergeneracional donde todas sumamos" y en el que se compartió, a través de actividades con imágenes y retales de tela, "la experiencia de las mujeres que conocieron y vivieron realidades muy distintas a las que vivimos hoy".

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"Compartir lo que fuimos y lo que somos nos ayuda a comprender mejor el camino recorrido, a ser conscientes de que los derechos conquistados merecen ser cuidados día a día y a seguir avanzando con paso firme", destacaron los responsables de la actividad.

Un momento de las actividades.

Un momento de las actividades. / R. D.

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