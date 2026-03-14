“Somos porque fuisteis”, el lema que unió a mujeres de distintas generaciones en los talleres por el 8M en Peñaflor

"Somos porque fuisteis". Fue el lema de los talleres que se desarrollaron en el centro social de Peñaflor, con motivo de la conmemoración del 8M y "para visibilizar y honrar el trabajo realizado por las mujeres de la anterior generación, recordando lo que aún hoy falta por hacer". Hubo dos sesiones, una el pasado día 6 y otra este viernes, de esta cita impulsada desde el programa Rompiendo Distancias y el Ayuntamiento de Grado y que estuvo dirigida por la psicóloga María José Azcáriz.

Los talleres se convirtieron en "un espacio intergeneracional donde todas sumamos" y en el que se compartió, a través de actividades con imágenes y retales de tela, "la experiencia de las mujeres que conocieron y vivieron realidades muy distintas a las que vivimos hoy".

Noticias relacionadas

"Compartir lo que fuimos y lo que somos nos ayuda a comprender mejor el camino recorrido, a ser conscientes de que los derechos conquistados merecen ser cuidados día a día y a seguir avanzando con paso firme", destacaron los responsables de la actividad.