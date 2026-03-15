Aritium crece desde Grado con una nueva sede: así es el plan de expansión de la compañía tecnológica

Aritium crece sin salir de Grado. La compañía tecnológica ha dejado las tres oficinas que ocupaba en el centro empresarial de La Cardosa para afrontar un proceso de expansión en La Bolera, donde diseña y fabrica tecnología de alto nivel relacionada con el sector sanitario y para crear "hospitales inteligentes". Y lo hace, además, dando una oportunidades laborales a los jóvenes moscones con estudios de Ingeniería o Formación Profesional de telecomunicaciones.

"La mayor parte del equipo es de Grado y aquí queríamos seguir. Además, La Cardosa se nos quedaba pequeña y, a partir de mayo, al no haber climatización, ni se podía estar por las tardes", explica Ángel Colao, director ejecutivo de Aritium. Natural de Candamo, fundó en 2021 la empresa junto a la moscona Sandra González y al madrileño Andrés Esteban, quien se mudó hace un año a Grado.

Desde que nacieron en la incubadora del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Parque Tecnológico de Asturias (Llanera) no han parado de crecer en trabajo y empleados, también de áreas como administración, marketing y desarrollo de empresa. Empezaron con dos trabajadores y ahora suman una plantilla de once empleados, más dos estudiantes en prácticas. "Solo hay tres que no son de aquí, pero son de los alrededores", detalla Colao, mientras muestra con ilusión el bajo donde se han instalado. Tiene amplias zonas de oficina, un taller laboratorio, almacén, una zona para comer y descansar, vestuarios y hasta un rincón de juegos y lectura para los hijos de los empleados.

La idea es crear un espacio confortable que permita a los trabajadores estar cómodos y disponer de facilidades para organizar su día a día. "En los temas técnicos hay momentos que no encuentras solución y vale más parar, dar un paseo o jugar al futbolín", afirma el director ejecutivo de la firma.

Las nuevas oficinas de Aritium en Grado, en imágenes / Sara Arias

También disfrutan del entorno exterior, con bancos, el paseo del río o las cafeterías y negocios de El Casal. "Puedes salir en un momento a tomar un café y, si hace buen tiempo, puedes estar fuera, ya que el entorno es muy amigable", señala Colao. También favorecen horarios flexibles, "con libertad completa". "A una de las personas le gusta dormir la siesta y adapta su horario, en vez de acabar a las seis de la tarde, por ejemplo, lo hace a las ocho", precisa el director. Además, se puede teletrabajar por la tarde.

La empresa lleva desde enero en La Bolera, donde los empleados han sido recibidos con alegría por los vecinos, felices de ver crecer la compañía y de que lo haga en Grado. Están decorando el espacio poco a poco y preparando las distintas áreas para adaptarse a la normativa del sector. Por eso, aún mantienen una oficina en La Cardosa, hasta tener el traslado de la dirección de determinados productos sanitarios que tienen una estricta trazabilidad marcada por la Unión Europea (UE).

No les costó mucho decantarse por un local que se adaptase a sus necesidades de espacio, ya que el elegido es el único que cumplía con todos los requisitos que necesitan para seguir ofreciendo soluciones innovadoras que mejoran y automatizan diversos procesos del sector sanitario. Por ejemplo, han desarrollado un sistema que geolocaliza todo el material y recursos de un centro sanitario mediante el internet de las cosas y la Inteligencia Artificial, lo que favorece la organización de los hospitales.

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Todo este trabajo ha sido reconocido con varios premios. El año pasado fueron elegidos como la Start-up del Año en el IOT Solutions World Congress, celebrado en Barcelona, y también fueron galardonados en Gijón en los Premios Emprende XXI como la start-up con mayor potencial de Asturias.