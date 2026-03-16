Caballos de pasto y de tiro cotizan al alza: aprobadas las bases para el primer Concurso Local de Ganado Equino de Grado

Aprobadas las bases para el primer Concurso Local de Ganado Equino de Grado. La última Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio luz verde a las normas que regularán el desarrollo de este evento ganadero, que se organiza por primera vez impulsado por el Ayuntamiento y que tendrá lugar el próximo 25 de abril. La cita, abierta a la participación en dos categorías, caballos de pastos y caballos de tiro, tiene "por objeto contribuir a la mejora, promoción y selección de equino caballar de aptitud cárnica, así como promover la dedicación de los ganaderos a su cría y explotación".

El certamen será de ámbito local, por lo que solamente podrán participar animales registrados en explotaciones del concejo de Grado. Para participar ha de cumplirse la legislación vigente sobre sanidad y bienestar animal, identificación y registro de animales, y las inscripciones podrán hacerse el día 31 de marzo en la Casa de Cultura, primera planta, escalera derecha, en horario de 14.00 a 18.00 horas.

Reglamento y dietas

Según detallan las bases, no es preciso que los animales participantes se encuentren inscritos en libros genealógicos de razas puras ni se limitará en principio el número de reses presentes por explotación, si bien esto último podrá verse modificado a criterio de la organización por motivos de la capacidad del recinto que acogerá la cita, el mercado de ganados de Grado.

"Los animales participantes deberán pertenecer a la explotación del titular que solicita participar en el mismo, desde, al menos, 40 días antes a la fecha de la celebración del certamen, es decir, antes del 16 de marzo. El titular del ganado inscrito, deberá de ser el mismo que figure en las hojas de saneamiento de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, o en su defecto, habrá de acreditar la propiedad de los animales a concurso. El lote constará de 3 hembras y 1 caballo, todos ellos pertenecientes al mismo titular de la explotación", indican las bases.

Los ganaderos recibirán dietas por su presencia en el concurso: 30 euros por cada explotación participante, 20 por animal y las crías que participen con sus madres no se contabilizarán para esta ayuda. Para obtener las subvenciones previstas en el reglamento será imprescindible presentar los animales en la pista de calificación el día del concurso. La edad mínima para que una persona pueda manejar y sacar a los animales a la pista de calificación será la de 18 años

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La entrada de los animales en el mercado de ganados se llevará a cabo obligatoriamente entre las 07.00 y las 10.00 horas del 25 de abril de 2026, ocupando los puestos asignados por la organización y permaneciendo en ellos hasta la finalización del concurso. La salida se realizará después de finalizada la entrega de premios, aproximadamente a las 15.00 horas.