"IEStelar", la asociación astronómica de Grado, se centrará en la divulgación y en "despertar vocaciones científicas"

De Grado al firmamento. La Casa de Cultura de la capital moscona albergó este sábado la presentación de una nueva iniciativa científica y divulgativa que aspira a acercar el cielo a la vida cotidiana de la comarca. La Asociación Astronómica IEStelar, impulsada desde el entorno educativo del IES César Rodríguez, nace con la vocación de compartir la pasión por la astronomía y despertar nuevas vocaciones científicas entre vecinos de todas las edades.

El proyecto cuenta con el respaldo y el impulso del director del instituto moscón, Daniel Menéndez, quien explica que la iniciativa surge de la experiencia educativa desarrollada en el propio centro. En él se implantó una asignatura de Astronomía que despertó un notable interés entre el alumnado y que ahora da un paso más hacia la sociedad. "La idea es trasladar esa curiosidad por el universo más allá de las aulas", señaló Menéndez durante la presentación. "No buscamos hacer un gran descubrimiento astronómico. Nuestro objetivo es disfrutar de esta pasión y compartirla con la gente, despertar el interés y, si es posible, sembrar vocaciones científicas entre los más jóvenes", señaló. "Queremos que cualquier persona, tenga la edad que tenga, pueda acercarse a mirar por un telescopio y descubrir algo nuevo", añadió .

La asociación nace con un carácter divulgativo y sin ánimo de lucro, con la intención de ofrecer actividades gratuitas dirigidas tanto a escolares como a público adulto. Entre las primeras acciones previstas se encuentran charlas, talleres y observaciones astronómicas organizadas en colaboración con asociaciones vecinales y centros educativos de la comarca. Además, el colectivo ya trabaja en un calendario de eventos vinculados a fenómenos astronómicos destacados, como las actividades previstas en torno al 12 de agosto con el eclipse total de sol.

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La asociación arranca con un equipo formado por profesionales de distintos ámbitos científicos, educativos y culturales. Entre ellos se encuentran la astrofísica Bea Cañadas; la química y docente Ana Cuervo; Esperanza Mendibil, especialista en cultura clásica y en los orígenes históricos de la astronomía; Raúl Rodríguez, vinculado a una segunda sede del colectivo en la localidad leonesa de Robledo de la Guzpeña, y la animadora sociocultural Laura Mota, junto con el propio Daniel Menéndez.