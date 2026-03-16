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El instituto César Rodríguez de Grado desarrollará un programa educativo pionero con gatos, para fomentar el respeto a los animales y la adopción de felinos

El centro suscribirá un convenio de colaboración con el Ayuntamiento

Exterior del centro, en una imagen de archivo.

Exterior del centro, en una imagen de archivo. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez suscribirá un convenio con el Ayuntamiento de Grado para la creación de una gatera en el centro. La iniciativa supondrá la puesta en marcha de un proyecto educativo pionero, denominado "Programa de acogida felina y convivencia inclusiva en el entorno escolar" en el que cooperarán ambas instituciones.

El proyecto tiene por objetivo varias líneas fundamentales. Por un lado, "la difusión de campañas anuales de concienciación, respeto y bienestar animal entre el alumnado del centro y sus familias" y, por otro, el "fomento de la adopción de gatos abandonados y/o retirados de colonias felinas locales que han sido socializados, así como concienciación sobre el abandono animal".

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También se persigue con esta propuesta "ayudar a la socialización de alumnos y alumnas con problemas para ello, a través de la interacción con gatos tutelados por el Ayuntamiento de Grado, que reunirán unas características determinadas". La iniciativa pretende asimismo "implicar activamente al alumnado en acciones educativas de sensibilización y fomento de la adopción responsable" y "colaborar entre entidades en la acogida, cuidado, seguimiento y adopción de felinos abandonados o ferales socializados".

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