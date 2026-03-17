Los colegios de Grado intercambian semillas en el primer hermanamiento de huertos escolares ecológicos de Asturias
Los estudiantes del Virgen del Fresno visitaron a los del Bernardo Gurdiel para sembrar juntos calabaza, maíz, arbeyos y trigo de Los Oscos
Calabaza, maíz, arbeyos y trigo de Los Oscos. Esas fueron las semillas que compartió este martes el alumnado de los colegios públicos Virgen del Fresno y Bernardo Gurdiel de Grado en el primer hermanamiento de la Red de Huertos Escolares Ecológicos del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE). Los escolares crearon unos semilleros y sembraron en los bancales del Bernardo Gurdiel. En mayo, se devolverá la visita al de la Virgen del Fresno.
"Estamos muy contentos de que vengáis y trabajemos juntos. Esta es la primera de muchas actividades que podemos seguir haciendo", señaló el director del Bernardo Gurdiel, Marco González, en la presentación del proyecto. Al acto asistieron la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; Toño García, del proyecto Ekieco del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (COPAE); el director de Caja Rural en Grado, Juan Manuel Fernández, y el coordinador de la Red de Huertos Escolares Ecológicos, Ángel García.
"Esta red de huertos es un orgullo para nuestra región. Es más que aprendizaje, es compartir, trabajar con las manos y saber lo que coméis porque la comida es salud", afirmó Begoña López, quien animó a los escolares a "poner en valor los productos que vienen del agricultor, el ganadero y el pescador". En la presentación también intervino uno de los profesores que acompañó al grupo del Virgen del Fresno, Diego García, quien destacó "los valores que promueve este proyecto".
Asimismo, el director del Bernardo Gurdiel inicidió en que el proyecto persigue objetivos educativos, ambientales y sociales. "Es mucho más que un espacio de cultivo donde se puede aprender, observar, cuidar, colaborar y aprender respeto hacia la naturaleza", afirmó Marco González. Además, se proyectó un vídeo con imágenes de las labores en el huerto en los últimos cursos, siendo este centro educativo pionero en Asturias en adherir su huerta al COPAE. Lo hizo en 2012.
Con el repaso hecho a las labores de los últimos años, los estudiantes se dirigieron a los bancales que tienen en el Bernardo Gurdiel, donde el coordinador de la Red de Huertos Escolares Ecológicos les guió para aprender a hacer semilleros para plantar después. "Vamos a intentar que el trueque de semillas sea una realidad con el objetivo de que seamos capaces de reproducirlas", dijo Ángel García.
Los estudiantes de ambos centros tuvieron "una jornada muy amena", como indicó el director de Caja Rural en Grado, en la que disfrutaron al sol de los trabajos en el semillero por grupos. Después, acudieron al huerto para sembrar juntos y poner la primera semilla de su hermanamiento, a la es
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
- Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo