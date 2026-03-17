Los colegios de Grado intercambian semillas en el primer hermanamiento de huertos escolares ecológicos de Asturias

Calabaza, maíz, arbeyos y trigo de Los Oscos. Esas fueron las semillas que compartió este martes el alumnado de los colegios públicos Virgen del Fresno y Bernardo Gurdiel de Grado en el primer hermanamiento de la Red de Huertos Escolares Ecológicos del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE). Los escolares crearon unos semilleros y sembraron en los bancales del Bernardo Gurdiel. En mayo, se devolverá la visita al de la Virgen del Fresno.

"Estamos muy contentos de que vengáis y trabajemos juntos. Esta es la primera de muchas actividades que podemos seguir haciendo", señaló el director del Bernardo Gurdiel, Marco González, en la presentación del proyecto. Al acto asistieron la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; Toño García, del proyecto Ekieco del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (COPAE); el director de Caja Rural en Grado, Juan Manuel Fernández, y el coordinador de la Red de Huertos Escolares Ecológicos, Ángel García.

"Esta red de huertos es un orgullo para nuestra región. Es más que aprendizaje, es compartir, trabajar con las manos y saber lo que coméis porque la comida es salud", afirmó Begoña López, quien animó a los escolares a "poner en valor los productos que vienen del agricultor, el ganadero y el pescador". En la presentación también intervino uno de los profesores que acompañó al grupo del Virgen del Fresno, Diego García, quien destacó "los valores que promueve este proyecto".

Asimismo, el director del Bernardo Gurdiel inicidió en que el proyecto persigue objetivos educativos, ambientales y sociales. "Es mucho más que un espacio de cultivo donde se puede aprender, observar, cuidar, colaborar y aprender respeto hacia la naturaleza", afirmó Marco González. Además, se proyectó un vídeo con imágenes de las labores en el huerto en los últimos cursos, siendo este centro educativo pionero en Asturias en adherir su huerta al COPAE. Lo hizo en 2012.

Con el repaso hecho a las labores de los últimos años, los estudiantes se dirigieron a los bancales que tienen en el Bernardo Gurdiel, donde el coordinador de la Red de Huertos Escolares Ecológicos les guió para aprender a hacer semilleros para plantar después. "Vamos a intentar que el trueque de semillas sea una realidad con el objetivo de que seamos capaces de reproducirlas", dijo Ángel García.

Noticias relacionadas

Los estudiantes de ambos centros tuvieron "una jornada muy amena", como indicó el director de Caja Rural en Grado, en la que disfrutaron al sol de los trabajos en el semillero por grupos. Después, acudieron al huerto para sembrar juntos y poner la primera semilla de su hermanamiento, a la es