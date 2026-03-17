Grado acoge un encuentro de expertos europeos para analizar el patrimonio y la participación juvenil en zonas rurales

La Xunta Cultural LlaborES, vinculada al grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo, reúne estos días en Grado a profesionales europeos que trabajan con jóvenes, patrimonio y desarrollo rural en el marco del proyecto "Rural Youth for Historical Awareness (RYHA)", financiado por el programa Erasmus+. Este miércoles compartirán sus impresiones con los moscones en la Casa de Cultura, donde presentarán las distintas experiencias desarrolladas en varios países europeos. La cita es a las 18.00 horas y al final del acto será el concierto del grupo "Cordes".

Durante la presente semana, una veintena de participantes procedentes de España, Francia, Finlandia, Rumanía, Lituania y Eslovaquia están en el concejo compartiendo experiencias sobre cómo el patrimonio cultural puede convertirse en una herramienta para fomentar la participación juvenil y la emergencia de iniciativas culturales en los territorios rurales.

El programa combina sesiones de trabajo con visitas al territorio y encuentros con iniciativas locales, permitiendo a los participantes conocer de cerca experiencias desarrolladas en Asturias. Uno de los ejes del encuentro será el programa ConCiencia Histórica, una iniciativa impulsada en el medio rural asturiano que conecta conocimiento histórico, patrimonio y participación comunitaria.

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A partir de esta experiencia, los participantes reflexionarán sobre el desarrollo de las llamadas Escuelas de Territorio, espacios educativos que combinan educación formal y no formal, y que utilizan el patrimonio local como base para generar aprendizaje, participación juvenil y vínculos con la comunidad. Es lo que hace el Grupo Llabor en diversos centros educativos de la comarca.