Acogida felina y convivencia inclusiva en el entorno escolar, el proyecto educativo pionero que se va a poner en marcha en un instituto de Grado

Ayuntamiento de Grado, Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez y Asociación GraoAnimals han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar una iniciativa que es pionera en Asturias, el denominado "Programa de acogida felina y convivencia inclusiva en el entorno escolar".

Tal y como explicaron los responsables del proyecto, "la finalidad principal de este acuerdo es la integración de la protección animal en una estrategia educativa, utilizando la acogida y el cuidado responsable de animales como herramienta pedagógica y así favorecer la socialización, el bienestar emocional y la participación activa del alumnado". Además, desde este mismo programa se promoverá la prevención del abandono, la tenencia responsable y el cuidado de animales domésticos.

La iniciativa, adelantada hace unos días por LA NUEVA ESPAÑA de Grado, supondrá la creación de una gatera dentro del recinto educativo del IES César Rodríguez, adecuada para los animales conforme a la ley de bienestar animal. Albergará varios gatos de titularidad municipal, de cuya gestión se encargará el Ayuntamiento y los voluntarios y voluntarias de GraoAnimals.

"Un sueño cumplido"

Por parte del Ayuntamiento, la concejala Cristina Coalla destacó que "es un sueño cumplido poder sacar adelante este proyecto, no sólo por lo que supone a nivel educativo sino también porque tenemos la intención de fomentar la formación y difusión en materias como el bienestar animal, la responsabilidad, prevención del abandono, fomento de la adopción y el voluntariado".

"Vemos diariamente que falta educación y concienciación animal en todos los ámbitos, y hay generaciones a las que ya es muy complicado llegar, pero ponemos la vista en el futuro: estos jóvenes serán los primeros que reciban formación específica en esta materia y, además, vivirán la experiencia de cuidado animal en primera persona. Estoy segura de que el día de mañana ellos y ellas harán un mundo mejor para los animales y para las personas", incidió Coalla.

Los responsables municipales subrayaron asimismo que este es "un proyecto fruto del trabajo en equipo del que tod@s nos sentimos especialmente orgullosos puesto que es algo pionero en Asturias, esperemos que sea un proyecto con futuro".

Por parte del instituto, su director, Daniel Menéndez, señaló que "el proyecto nace en la línea de lo que el IES César Rodríguez es como centro: un espacio que entiende la educación desde la implicación real y el contacto directo con la vida".

"Con un impacto real"

Menéndez se refirió a que, por un lado, tiene una clara labor de concienciación, "pero, al mismo tiempo, es también una propuesta de aprendizaje-servicio, en la que los chicos y chicas no solo aprenden, colaboran y se sienten útiles dentro de un proyecto con impacto real".

"No es algo puntual ni aislado, sino un paso más dentro de una trayectoria en la que el centro lleva años apostando por este tipo de iniciativas, conectando educación con compromiso social", destacó el director del centro.

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Mientras, la Asociación GraoAnimals se encargará de mantener las condiciones higiénico-sanitarias necesarias de la gatera, de su manutención, de tutorizar las interacciones entre los alumnos y los animales y de mostrar al alumnado el voluntariado animal.