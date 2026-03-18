Callos de premio en Grado: el restaurante Feudo Real, en la final del concurso internacional de platos de cuchara
El lunes se desvelan en Oviedo los ganadores de esta edición del certamen
Feudo Real, restaurante y sidrería de Grado, es finalista en la categoría de callos del Concurso Internacional a la Mejor Fabada y otros Platos de Cuchara. Con esta nominación en un certamen que entrega sus premios el próximo lunes en Oviedo, el establecimiento moscón sigue consolidando su fama de calidad y buen hacer culinario, avalados por varios reconocimientos y por la aceptación del público.
"Este año, uno de nuestros propósitos es hacer llegar nuestros callos al máximo número de personas, su sabor y textura son dignos de degustar", han escrito en redes los responsables del local. Lo han logrado a la vista, entre otras cosas, de su posición en este certamen que se celebra de forma paralela al Concurso Internacional Mejor Cachopo del Mundo 2026 y que en lo que respecta a los platos de cuchara distingue a las mejores fabadas, pote asturiano y callos presentados a competición.
El Feudo Real es una referencia del sector, cuya cocina, atención y ambiente ha merecido varios reconocimientos. Entre ellos, el de la Guía Repsol, pues logró en 2024 uno de los ocho "Soletes con solera" que ese año se concedieron en Asturias. Este sello distingue a "los negocios clásicos que resisten el paso del tiempo y la apuesta por lo auténtico", a las casas de comidas con arraigo, "a las barras que podrían contar miles de historias" y a los locales que ofrecen "un placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer".
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