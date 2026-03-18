Grado se suma a la celebración del Día Mundial de la Poesía con una lectura colectiva y un concierto

Grado se prepara para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo. El Foro de Creación y Lectura de la biblioteca municipal "Valentín Andrés", en colaboración con la concejalía de Cultura, ha programado por segundo año consecutivo una lectura colectiva denominada "Timba poética moscona". Habrá además un concierto.

"En este segundo año vamos creciendo en lo que denominamos 'Timba poética moscona', una incipiente performance de versos, música e imágenes en la que participaran en torno a una treintena de personas vinculadas a nuestro municipio", explican desde el Foro de Creación y Lectura. La cita es este viernes 20 de marzo a las 19.30 horas, en la sala polivalente de la Casa de Cultura.

El siguiente acto previsto en torno al Día Mundial de la Poesía será este sábado 21 de marzo con un concierto musical a cargo de Javier Bergia y Begoña Olavide, en el que se incluyen romances, poemas y canciones. La sesión comenzará a las 19.30 horas, en el Auditorio (Centro Cultural). La entrada es libre hasta completar aforo.

El colectivo literario de Grado anima a todos los moscones a participar en los dos actos y adentrarse en el mundo poético. Por ello, tiran del escritor Octavio Paz: "'Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro'. En Grado también nos unimos a esa búsqueda".

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El Día Mundial de la Poesía fue proclamado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover la diversidad lingüística, la enseñanza de la poesía y el diálogo intercultural. Esta fecha celebra la poesía como una forma de expresión esencial que fomenta la paz, la identidad cultural y la solidaridad humana.