Grado se suma a la celebración del Día Mundial de la Poesía con una lectura colectiva y un concierto
Una treintena de vecinos participan en la denominada "Timba poética moscona" este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura
Grado se prepara para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo. El Foro de Creación y Lectura de la biblioteca municipal "Valentín Andrés", en colaboración con la concejalía de Cultura, ha programado por segundo año consecutivo una lectura colectiva denominada "Timba poética moscona". Habrá además un concierto.
"En este segundo año vamos creciendo en lo que denominamos 'Timba poética moscona', una incipiente performance de versos, música e imágenes en la que participaran en torno a una treintena de personas vinculadas a nuestro municipio", explican desde el Foro de Creación y Lectura. La cita es este viernes 20 de marzo a las 19.30 horas, en la sala polivalente de la Casa de Cultura.
El siguiente acto previsto en torno al Día Mundial de la Poesía será este sábado 21 de marzo con un concierto musical a cargo de Javier Bergia y Begoña Olavide, en el que se incluyen romances, poemas y canciones. La sesión comenzará a las 19.30 horas, en el Auditorio (Centro Cultural). La entrada es libre hasta completar aforo.
El colectivo literario de Grado anima a todos los moscones a participar en los dos actos y adentrarse en el mundo poético. Por ello, tiran del escritor Octavio Paz: "'Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro'. En Grado también nos unimos a esa búsqueda".
El Día Mundial de la Poesía fue proclamado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover la diversidad lingüística, la enseñanza de la poesía y el diálogo intercultural. Esta fecha celebra la poesía como una forma de expresión esencial que fomenta la paz, la identidad cultural y la solidaridad humana.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
- El nuevo aliado de los conductores en Oviedo: este es el sistema que estrenarán todos los semáforos con fotorrojo
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo