María José Iglesias, pregonera de la Semana Santa de Grado: "Quiero poner énfasis en la labor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, con una trayectoria impecable"
El acto a cargo de la periodista moscona será este viernes a las 19.30 horas, en la Capilla de Los Dolores
Grado celebra este viernes el pregón de su Semana Santa. Será en la Capilla de Los Dolores, a las 19.30 horas, y correrá a cargo de la periodista María José Iglesias Suárez, directora del Club LA NUEVA ESPAÑA.
"Ante el gran honor de pregonar la Semana Santa de mi querido Grado, quiero poner énfasis en la labor discreta y constante de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, con una trayectoria impecable, que merece el cariño de los moscones, creyentes y no creyentes, porque la Semana Santa es devoción, y también cultura. Estoy sumamente agradecida y muy emocionada", destacó Iglesias.
El viernes, tras el pregón, pondrá el colofón musical a la tarde el grupo “Harmonía” de Gijón. El programa de este mes de marzo de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte prosigue el domingo, a las cinco de la tarde, con el viacrucis Santuario del Fresno, por todos los enfermos, portando el Cristo de la Salud. El acto estará acompañado por la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.
El Viernes de Dolores, día 27 marzo, a las 19.00 horas, tendrá lugar la Santa Misa y Acto de Juramento de Cofrades, Bendición de medallas y Besapiés de nuestro titular en la Iglesia de San Pedro de Grado.
En esta ocasión, acompañará la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo, que al final dará un pequeño concierto.
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