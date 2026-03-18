El Pleno de Grado aprueba la creación de la concejalía de Bienestar Animal, que asumirá la edil Cristina Coalla

El Pleno del Ayuntamiento de Grado ha aprobado este martes la recomposición de las comisiones informativas, la mesa de contratación y la junta de portavoces debido a la creación de la nueva concejalía de Bienestar Animal. También salió adelante la modificación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para dotarla con una nueva plaza de técnico administrativo.

La sesión plenaria comenzó con el visto bueno a la nueva RPT para incluir un nuevo puesto de técnico administrativo. Esta plaza sale con el objeto de cubrir las vacantes previstas por jubilación en los próximos meses. En concreto, tendrá destino en el área de Rentas y Urbanismo.

La sesión plenaria también dio luz verde por unanimidad a la nueva composición de los órganos de gobierno municipales para dar cabida a la recién creada concejalía de Bienestar Animal, que llevará la edil Cristina Coalla, quien ya asumía esta responsabilidad dentro de las áreas que dirige: Urbanismo, Infancia y Juventud, Consumo, Comercio, Personal, Desarrollo Local, Empleo, Medios de Comunicación y Responsable de Compras.

Voluntarios de "Grao Animals" en el Pleno. / Sara Arias

Coalla expresó su gratitud al grupo de voluntarios "Grao Animals", que desde hace años se dedica a proteger a perros y gatos en el concejo "con una labor infravalorada, cubriendo una responsabilidad que no es suya, sino nuestra, falta conciencia animal en la política y fuera de ella". La edil también comentó algunas de las actuaciones destacadas de la entidad, que el año pasado recibió una subvención de 17.000 euros con los que atendieron a más de 30 perros y las colonias felinas.

"Grao Animals" también gestionó la adopción de 24 de los 30 perros recogidos. De los 58 gatos, se entregaron 44 a familias. "El Ayuntamiento ha hecho una excelente gestión en bienestar animal y ha sido gracias a ellos", afirmó Coalla, quien recibió un aplauso de los voluntarios que asistieron al Pleno

Los ediles del PSOE y PP, en el Pleno. / Sara Arias

Por su parte, la edil del PSOE, Patricia Arias, también destacó "la importante labor" que realiza el colectico, dando su voto positivo. Desde el PP, el edil José Ramón González indicó: "Es un tema importante, el trabajo de los voluntarios llega allí donde la Administración no lo hace suficientemente".

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