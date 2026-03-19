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La biblioteca de Grado enseña a escribir relatos cortos con un taller a cargo del colectivo artístico-cultural "Musa Cafeína"

Ana Lamela dirigirá las cinco sesiones de las que consta el programa, para el que es necesaria la inscripción previa

La Casa de Cultura de Grado.

La Casa de Cultura de Grado. / Irma Collín

Sara Arias

Grado

La biblioteca municipal "Valentín Andrés" de Grado organiza el taller de narrativa "La estructura del relato" de la mano de una de las impulsoras del colectivo artístico-cultural "Musa Cafeína", Ana Lamela. El programa se divide en cinco sesiones de dos horas. La participación es gratuita pero es necesario realizar una inscripción ante la alta demanda de plaza que se espera.

"Es un taller de narrativa para cualquier persona a la que le apetezca escribir relatos cortos. En estas cinco sesiones trabajaremos y conoceremos la estructura tradicional del relato y también todas las variaciones a partir de ese primer acercamiento", explica Lamela.

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La Casa de Cultura de Grado, un palacio de par en par: así es el espectacular equipamiento moscón / Irma Collín

Las sesiones tendrán lugar los días lunes 30 de marzo, el 13 y el 17 de abril y el 4 y 25 de mayo, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura moscona, ubicada en el palacio Miranda-Valdecarzana. Algunas de las cuestiones que se abordarán en el taller será conocer las partes de las que consta un relato, qué significa "in media res" o si está bien empezar por el final.

"Todas esas preguntas y muchas más las intentaremos contestar en este taller mediante la práctica: escribiendo, leyendo, comentando y analizando nuestros propios cuentos y los de otras y otros escritores", añade la directora y profesora del taller.

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Para participar en este curso sobre relatos cortos es necesario realizar una inscripción en la biblioteca municipal "Valentín Andrés" o a través del número de teléfono 985754813.

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