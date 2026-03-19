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Feria del Stock en Grado: la villa moscona celebra este fin de semana la cita, con mercadillo, concierto y actividades para los más pequeños

La plaza del Ayuntamiento acoge el evento durante el sábado y el domingo

Arriba, Carolina Fernández, de Pastur, y las hermanas Pilar y Covadonga López-Acevedo, de La Triunfante. Debajo, Lucía Pérez, de Anden 10.

Arriba, Carolina Fernández, de Pastur, y las hermanas Pilar y Covadonga López-Acevedo, de La Triunfante. Debajo, Lucía Pérez, de Anden 10. / P. T.

Sara Arias

Grado

Grado acoge este fin de semana la segunda edición de la Feria del Stock, en la que participan siete negocios del concejo con los saldos y liquidaciones de sus negocios a precio de ganga. Además, habrá actividades para niños con ludoteca y pintacaras, así como una actuación musical.

La feria se celebrará en la plaza del Ayuntamiento, con apertura el sábado 21 de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. En esta jornada, por la tarde, habrá entretenimiento para los más pequeños. El domingo 22 de marzo el mercadillo será en horario de mañanas, de 12.00 a 15.00 horas, con una sesión de pintacaras para los niños. Al mediodía habrá un concierto a cargo del dúo "Diego y Vito".

Los negocios moscones que participan en la cita ofrecerán un sinfín de productos y artículos. Así estará presente la zapatillería Mymarte, la tienda de ropa Andén 10, la galletera La Triunfante, Calzados Aurelio, El Tricot de Mónica con moda infantil y las boutiques Espejo Mágico y Fermín.

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La cita comercial se une a diversas actividades que hay este fin de semana en la villa moscona, como los actos del Día de la Poesía con el concierto de Javier Bergia y Begoña Olavide en el Auditorio, el sábado. La cita es a las 19.30 horas.

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Además, están abiertas dos exposiciones artísticas en la Casa de Cultura: "Libro de oraciones" de Carmen Santamarina y "La Noceda" de José Manuel Díaz Alonso. Se pueden visitar en el horario de apertura de la biblioteca.

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