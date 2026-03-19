Grado, capital de proyectos de juventud y desarrollo rural de la UE: "Estamos intercambiando ideas y experiencias de trabajo"

Grado es estos días la capital de los proyectos de juventud y desarrollo rural a través del proyecto Eramus + de la Unión Europea. La villa moscona acoge el encuentro del proyecto "Rural Youth for Historical Awareness" (Jóvenes Rurales por la Conciencia Histórica, en español), que reúne a equipos de Francia, Lituania, Rumanía, España y como anfitrión está la Xunta Cultural LlaborES, vinculada al grupo de investigación "LLABOR _ Social LANDScapes" de la Universidad de Oviedo, que desarrolla varios proyectos educativos y culturales en la comarca.

"Estamos aquí cuatro días conociendo e intercambiando ideas y experiencias de trabajo y, tras unas sesiones superintensas, queríamos poder compartir los proyectos con la gente que nos acoge", afirmó Jeff Alberghi, de la Xunta Cultural LlaborES, quien dio la bienvenida a los asistentes en compañía del concejal de Cultura, Diego García "Nieto", y la historiadora Paloma Sánchez, también del grupo de arqueólogos asturianos.

El primer equipo en presentar su proyecto fue el llegado desde Lituania, que sorprendió al comenzar con una canción tradicional de su región, Varéna, que es una metáfora sobre los árboles y una mujer que se va a casar. Aiste Slajute explicó cómo perservan y promueven la cultura tradicional mediante obras de arte conocidas como sodai, jardines de paja en español, que "tienen un sentido cultural y espiritual" y son patrimonio inmaterial de la Unesco.

La historiadora Paloma Sánchez y el concejal de Cultura, Diego García, dan la bienvenida a los asistentes. / Sara Arias

La joven también descubrió a los asistentes el Festival de las Setas que organizan cada año y destacó las similitudes entre su región de origen y Asturias en relación con el tejido tradicional. "Se hacen alfombras, mantas y hemos visto esa cultura aquí", dijo. El siguiente proyecto que se presentó fue "Made in rural" de Aragón impulsado por una red de jóvenes dinamizadores rurales.

"Les damos herramientas y recursos económicos para que los jóvenes puedan poner en marcha sus ideas, nuestro principal objetivo es la participación juvenil", aseguró Sara Cortés. Este año han seleccionado tres proyectos en la región relacionados con el patrimonio inmaterial cultural.

El público durante el acto. / Sara Arias

Uno de ellos recupera los trajes de los personajes de unas representaciones teatrales tradicionales de San Antón en Peñaroya de Tastavins, otra iniciativa recoge el patrimonio musical de las albadas entre los mayores de Alcalá de Moncayo y en Queretes se ha hecho una historia sobre los edificios protegidos de la localidad que, luego, son los propios vecinos quienes se lo cuentan a los turistas.

También se presentó "Territorios sonoros", impulsado en la Bretaña francesa. El Museo de Geología creó un itinerario con sonidos de naturaleza y de la población local que se pueden escuchar mientras se realiza la ruta con audioguías en su día y, ahora, tan solo descargando un link para escuchar en el teléfono. "Lo hicimos con voluntarios y es un ejemplo de cooperación, además tiene un gran impacto pues en Francia es conocido el museo por este proyecto", destacó su ponente, Pierre Yves.

Por la izquierda, Ivona Tatar, Lavinia Cociubeí y Jeff Albergui presentan "La ambulancia de los monumentos" de Rumanía. / Sara Arias

Por su parte, el grupo de Rumanía dio cuenta de su exitosa iniciativa "La ambulancia de los monumentos" con la que han conseguido ya rehabilitar 45 edificios históricos en áreas rurales. El equipo dispone de varias furgonetas y los albañiles son jóvenes voluntarios que se forman con artesanos y arquitectos, quienes dirigen los trabajos. Y la mayoría de participantes son mujeres, rondando un 75%. "Son sobre todo estudiantes de arquitectura, pero cualquiera puede ser voluntario", detallaron Lavinia Cociubeí e Ivona Tatar.

Por último, Margarita Fernández Mier y Paloma Sánchez de la Xunta Cultural LlaborES, presentaron el proyecto "ConCiencia Histórica" que desarrolla en los centros educativos de la comarca partiendo de las excavaciones arqueológicas que realizan en distintos concejos de la zona. Las historiadoras ahondaron en cómo estas experiencias suman mucho al currículo formativo de los colegios e institutos.

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Esta jornada abierta a los vecinos de Grado en la Casa de Cultura dio paso este jueves a visitas y actividades para conocer los distintos proyectos de desarrollo rural y juventud que se llevan a cabo en la comarca. En concreto estuvieron visitando las excavaciones que realiza el grupo asturiano en Belmonte de Miranda, así como conocieron los talleres educativos.