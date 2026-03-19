Los médicos de Grado recetan deporte y el Ayuntamiento pone el entrenador personal: "Es una mejora de la condición física y la salud mental"

Los médicos de Grado recetan deporte y el Ayuntamiento pone el entrenador personal. El proyecto Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF) finalizó este miércoles con gran éxito entre los 22 pacientes seleccionados, que han pasado los últimos meses haciendo ejercicio adaptado a sus circunstancias laborales y personales. Se trata de un proyecto impulsado por el Principado de Asturias en colaboración con los concejos que ha conseguido mejorar la salud física y mental de los participantes. Por ello, la idea es ampliar y continuar para llegar a más vecinos.

El programa parte del centro de salud, donde los médicos y enfermeras realizan la selección de los pacientes teniendo en cuenta distintos aspectos. "Se escogen personas que sean susceptibles al programa, de diferentes edades y que no tengan ninguna limitación de movilidad, por ejemplo, personas sedentarias o con sobrepeso que están inactivas", explica Alba Fernández Palacio, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del ambulatorio moscón.

Después entra en acción el educador físico-deportivo que, en el caso de Grado, ha sido el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y profesor de la Universidad de Oviedo, Hugo Olmedillas, quien se encarga de hacer la programación deportiva adaptada a cada paciente. "Lo primero que les pregunto es si quieren hacer deporte solos o en grupo; entonces planifico el ejercicio en base a su horario o su ritmo de trabajo, no solo se mira la edad, el sexo o el peso, hay otros factores", explica.

Senderismo y fuerza

Por ejemplo, para una persona con largas jornadas laborales le recomienda parar todos los días al menos cinco veces para subir escaleras, crea rutas senderistas en los alrededores de las viviendas de los usuarios para darles facilidades a la hora de moverse y también da ideas para hacer deporte en casa "porque casi nadie tiene pesas, pero se pueden hacer por ejemplo con garrafas llenas de arena", detalló Olmedillas.

En Grado, además, recomienda usar las instalaciones deportivas municipales para utilizar la piscina y el gimnasio, ya que en las actividades deportivas grupales del concejo hay una alta demanda de plazas "y más de la mitad de los pacientes no querían participar en actividades de grupo", precisa. También, además de los itinerarios que crea, les recomienda las Rutas Saludables que ha señalizado el Grupo Montañero Moscón en los alrededores de la villa. "Tengo en cuenta donde viven, los kilómetros, el desnivel y el tiempo", dice.

Asimismo Olmedillas se reúne con cada usuario en tres evaluaciones en el Aula de las Metáforas de la Casa de Cultura. Hace una inicial para conocer al paciente y sus necesidades, una segunda al mes más o menos para ver cómo se desarrolla la actividad y una última con todos los resultados obtenidos: "Al final salen convencidos de que lo van a realizar porque les preguntas todo y te involucras en su realidad, son ejercicios y una atención individualizada".

Este invierno lo han tenido difícil, reconoce Olmedillas. La climatología adversa, con muchos días de lluvia, frenó a algunos usuarios a salir pero esto no ha sido óbice para continuar con el programa "porque si paran por algún motivo, como ya tienen el hábito, aunque hayan perdido uno o varios días, ya saben cómo lo pueden retomar otra vez". Los usuarios tienen además un contacto directo y constante con Olmedillas a través de la plataforma "AsturActiva".

Resultados óptimos

La mejora de la salud de los pacientes que han participado es evidente. Según detalla la enfermera del centro de salud moscón, se reducen los tiempos de consulta "porque pueden, por ejemplo, calzarse y descalzarse mejor, le cambia la vida a las personas y a la gente joven con mucho estrés están mejor emocionalmente, es una mejora de la condición física y de la salud mental. Es una mejora integral", afirma Fernández.

En este primer proyecto de la Unidad Activa de Ejercicio Físico en Grado han participado 22 personas del concejo, siendo el más joven de 30 años y la mayor de 72 años. El programa ha sido impulsado por el Principado de Asturias mediante los fondos "Next Generation" de la Unión Europea y el Ayuntamiento moscón se encargó de la contratación del educador físico-deportivo a través de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

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La iniciativa, que finalizó este miércoles, ha tenido tan buen resultado entre los usuarios que el Consistorio moscón quiere dar continuidad al programa. Por el momento esperan una nueva convocatoria de este proyecto regional y harán una petición oficial para ello: "Toda nuestra intención es continuar porque lo hemos evaluado muy positivamente y todo lo que podamos aportar, lo haremos. Es una manera de promocionar la actividad física y la salud en el concejo", señaló la edil de Deporte, Lorena Cabo.