El precio de la vivienda, imparable en Grado: los pisos de obra nueva ya suben por encima de los 300.000 euros en la villa

Escasez de oferta en general y precios disparados. Apenas hay pisos para comprar o alquilar en la villa moscona, lo poco que sale vuela y además la obra nueva está en cotizaciones inimaginables hace relativamente poco tiempo. Un inmueble recién construido de dos habitaciones cuesta ya en la capital de Grado casi 200.000 euros, uno de tres sube hasta unos 240.000 de media y uno de cuatro supera ya los 300.000 euros. Es cierto que se trata de pisos con muchos metros cuadrados, pero aún así estas sumas reflejan como cada vez más esta escalada imparable expulsa a buena parte de la población del acceso al mercado inmobiliario.

Sucede que, además, las nuevas promociones que se hacen en la villa cuentan con compradores de fuera, gente de otras comunidades autónomas que está adquiriendo segundas residencias en Asturias y para la que los precios de aquí, como estos de Grado, resultan asequibles si se comparan con los que hay en Madrid o en otros puntos de España. Constructores e inmobiliarias locales no ocultan esta realidad: hay muchos clientes madrileños y de otras regiones del país que se quedan, y rápido, con la mayoría de lo que sale al mercado.

Casos reales

Estos son precios reales, comprobables este 19 de marzo de 2026, en un gran portal inmobiliario nacional, para un edificio de obra nueva en Grado: piso de dos habitaciones y 83 metros cuadrados por 199.000 euros; piso de 3 habitaciones y 125 metros cuadrados por 243.000 euros; piso de 3 habitaciones y 173 metros cuadrados, dúplex, por 298.000 euros; o piso de 4 habitaciones y 175 metros cuadrados, dúplex, por 320.000 euros.

Hacerse con un inmueble en un edificio de la capital moscona a un coste razonable cada vez parece más complicado. La demanda es alta, todo se vende o alquila y el mercado sigue tirando hacia arriba. Otro caso real: pisos de bancos que salen a la venta con un precio de 140.000 o 160.000 euros, pero que se subastan. Es decir, ese es el mínimo a pagar y, a partir de ahí, se abre un plazo para que cada persona que quiera optar haga su oferta. El que esté dispuesto a pagar el precio más alto se lo lleva.

Vista del parque de Arriba de Grado, uno de los espacios más apreciados de la villa. / P. T.

No es ni mucho menos una situación exclusiva de Grado, pues es generalizada en España, pero sí alcanza ya a localidades como la capital moscona, en el centro de la región, muy bien comunicada por autovía y con una calidad de vida considerable.

La segunda mano tampoco es barata. Los pisos de un cierto tamaño, con tres habitaciones, llegan a los 150.000 euros incluso si son antiguos. Y decir que los alquileres son escasos es quedarse corto. Haga la prueba: escriba "alquileres Grado" en un buscador. En uno de los portales inmobiliarios más populares de España aparecen dos opciones en la villa: son en ambos casos apartamentos de una habitación y se piden 550 euros en un caso y 600 euros en otro.