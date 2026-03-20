Grado estrena nueva sala de spinning, ejercicio con gran demanda en la villa: "Trabaja el corazón, elimina el estrés y fortalece los huesos"

La clase municipal de spinning en Grado, una de las actividades deportivas más demandadas por los moscones, estrena nueva sala. La concejalía de Deportes ha habilitado una nave municipal de La Cardosa como espacio para la práctica de esta disciplina y no han dejado un detalle al azar para que la experiencia sea total con un potente sistema de altavoces, luces de colores, una bola de discoteca y murales decorativos.

"La nueva sala se buscó por la necesidad de tener un nuevo espacio ya que, anteriormente, estaba ubicada en el centro de servicios sociales, que se ha reformado. Entonces buscamos un nuevo espacio y teníamos esta nave que hemos dignificado", comenta la concejal de Deportes, Lorena Cabo.

A la izquierda, Jorge José Álvarez, dirige la clase de spinning. / Sara Arias

Los trabajos de reparación se hicieron con personal municipal y han consistido en la puesta de un nuevo suelo, se cargaron las paredes y se hizo una nueva de pladur, también se pintó y se instalaron decoraciones en esta nave que será "la ubicación definitiva" de la sala de spinning, detalla el coordinador de Deportes, Juan Luengo. Una vez que la sala estuvo lista se trasladaron las bicicletas.

En total son 22 usuarios, aunque hay otras diez personas que lo practican desde casa conectándose de manera online. "Tiene muchísima demanda, además de las bicis de la clase física tenemos otras diez personas conectadas desde casa. Cuando empieza la temporada en septiembre, el Ayuntamiento se encarga de de trasladar la bicicleta al edificio particular de las personas que hayan conseguido la plaza, que vuelan, y se vuelven a recoger a final del curso, en junio", apunta la edil.

Modalidad online

Esta iniciativa surgió durante el confinamiento de la pandemia del covid en 2020. Con todo el mundo encerrado en casa, el coordinador de Deportes pensó cómo poder continuar con las clases pese al encierro y se activó el envío de las bicis a los participantes, que se ha mantenido hasta la actualidad.

Los participantes en plena sesión de spinning. / Sara Arias

"Fue un puntazo", afirma Jorge José Álvarez, "Ito", monitor de la clase de spinning desde hace 14 años. Tal ha sido el éxito de la modalidad online que "las plazas vuelan en 5 minutos", detalla. También los huecos para asistir de manera presencial son muy demandados y todos están pendientes a la hora exacta para realizar la inscripción al principio del curso. "Hay un grupo de gente ya fidelizada y es raro el que se da de baja, por eso aunque hay diez personas en la lista de espera no suele correr", añade Álvarez.

Además, la concejalía de Deportes tiene abierta durante todo el año la inscripción para aquellas personas que ya disponen de una bicicleta estática propia en casa y solo necesitan conectarse a la red para seguir las clases. Las sesiones son los lunes, miércoles y viernes a las 20.00 horas. "Son clases dirigidas, muy variadas y está todo el mundo encantado con ellas y con el monitor", apunta la concejala de Deportes.

Mejora de la salud física y mental

Y así lo refrendan los participantes apostando por el spinning cada año. "Nos lo pasamos muy bien, las clases son entretenidas y sales de aquí relajada", comentó Montse Suárez. Una "desconexión" que también señala Ángela García, quien bromea con que en cada clase "miramos la muerte de frente" por el esfuerzo físico que supone.

La zona donde se coloca el monitor y la pantalla con el gráfico de variación de intensidad. / Sara Arias

El spinning está dirigido a todo tipo de personas y edades pero es una actividad de alta intensidad durante 45 a 50 minutos que exige una mínima condición física. "Las clases son cortas pero intensas, aunque cada persona ajusta su resistencia en la bici y así estamos todos dando el cien por cien, cada uno dentro de sus capacidades", destaca el monitor.

Además de las indicaciones de Álvarez, los usuarios cuentan con dos aliados para empujar las pedaladas. La música y las luces acompañan para facilitar el ejercicio. "Es música de estilo discoteca, con un ritmo muy marcado que les ayuda a seguir", dice. También les ayuda el gráfico de variación de la intensidad que se proyecta en la pared que "les da una referencia para poder dosificarse mejor".

El monitor, Jorge José Álvarez. / Sara Arias

Los que empiezan no lo dejan y más de diez personas esperan poder sumarse a las clases de spinning en las que los beneficios físicos y mentales suman una larga lista en esta actividad sin impacto. "Se trabaja el corazón, se bajan las pulsaciones, se elimina el estrés, se fortalecen los huesos y mejora la resistencia; también, según un estudio reciente, ayuda en enfermedades como la artritis crónica", indica Álvarez.

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