María José Iglesias: "Quizás hoy más que nunca necesitamos redescubrir el sentido profundo de la Semana Santa"

"La gran noticia del Evangelio es que Dios siempre nos levanta. Cada caída puede ser un comienzo. Cada herida puede ser una puerta. Cada cruz puede convertirse en resurrección", afirmó la periodista de LA NUEVA ESPAÑA, María José Iglesias, en el emocionante y sentido pregón con el que abrió este viernes la Semana Santa en Grado. Un discurso en el que recordó la importancia de la familia, la memoria, el legado y los valores cristianos.

Iglesias comenzó con un agradecimiento a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte por un encargo que vive como "un alto honor y una responsabilidad", porque "un pregón no es solo un discurso, es una puerta que se abre", que "nos invita a entrar, un año más, en los días más intensos de nuestra fe y también, por qué no decirlo, de nuestra propia vida". Porque "la Semana Santa no es solamente memoria", no es únicamente tradición o procesión. "Es un espejo de lo que somos. Es la historia de un Dios que entra en la historia del hombre… Y la historia de cada hombre que intenta volver a Dios", señaló.

La pregonera, directora del Club LA NUEVA ESPAÑA, ahondó en el sentido de la Semana Santa, "una verdad profunda y sencilla: Dios es el origen de nuestra vida". Y alertó sobre la banalidad y superficialidad en la que está anclado el mundo en un tiempo que "nos invita a pensar que todo depende solo de nosotros, pero cuando contemplamos la cruz, cuando vemos a Cristo entregándose por amor, descubrimos algo distinto, que la vida no empieza en nosotros, empieza en él".

Vivir la fe con alegría

La fe cristiana, señaló, no es una religión de tristeza, sino de alegría, "ni fácil ni ruidosa sino una alegría serena, profunda, que nace de saber que nuestra vida tiene sentido, que no caminamos solos". Iglesias abundó también en esta idea al final del pregón, alertando de un ritmo de vida rápido que no deja su lugar al silencio.

"Quizá hoy más que nunca necesitamos redescubrir el sentido profundo de la Semana Santa. Vivimos deprisa. Corremos de un lugar a otro. Tenemos información, tecnología, ruido… Pero muchas veces nos falta silencio. Sin silencio no podemos escuchar lo esencial, eso que como decía El Principito, sólo es visible al corazón. La Semana Santa nos invita precisamente a eso. A detenernos. A mirar a la cruz. Entonces comprendemos que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el servicio. Que la verdadera victoria no está en dominar, sino en amar. Que la verdadera alegría no está en tener más, sino en ser más humanos", reflexionó Iglesias.

Repasó también sus recuerdos de infancia en Grado, entre ellos los huesos de santo en los escaparates de las pastelerías de la villa moscona, o como la capilla donde este viernes ofreció el pregón le parecía "un lugar misterioso, una fortaleza inexpugnable que intentábamos explorar mirando a través de la cerradura" cuando iba al colegio que un día hubo en el palacio Miranda-Valdecarzana, hoy Casa de Cultura.

No olvidó a la familia y a las amistades "más verdaderas", con un especial recuerdo a su abuelo Pepe, al que todos llamaban "Bebé". "Él me enseñó que ante Dios siempre debemos ser como niños", señaló. Además de sus allegados, la pregonera estuvo acompañada por numerosos fieles y vecinos en la Capilla de Los Dolores, el párroco de Grado, Reineiro García "Neyo", por el Hermano Mayor de la Cofradía, Ramón González, por el secretario Álvaro Valdés y la vocal Lucía Pola.

El patrón de la Legión, titular en Grado

Iglesias celebró que Grado esté bajo la protección del Cristo de la Buena Muerte, el mismo que los legionarios sacarán por las calles de Málaga en la Pasión "reviviendo escenas que nos parten el corazón en un brotar descomunal de sentimientos, los mismos que experimentamos ante nuestro Cristo, con devoción del norte, quizá más austera pero igual de profunda".

También puso en valor el trabajo que realiza la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la villa moscona desde hace más de una década consiguiendo una Semana Santa de altura con procesiones y novedades cada año. "Se ha convertido en parte viva del del corazón de Grado porque una cofradía no es solo una organización, son personas que se reúnen para rezar, para servir, para ayudar. Y el Cristo de la Muerte nos recuerda una verdad que puede parecer dura pero que en realidad está llena de esperanza, al contemplarlo comprendemos que incluso aquello que más tememos puede ser transformado por el amor de Dios".

La esperanza de la vida

Una esperanza que para los moscones se encuentra también en el santuario de Nuestra Señora del Fresno, dijo Iglesias: "Allí, a los pies de la Virgen, generaciones de vecinos han llevado sus alegrías y preocupaciones. Allí hemos aprendido algo muy sencillo, que la fe también es confiar". La periodista moscona se despidió con un mensaje de alegría, confianza y fe con "la noticia que cambia el mundo, Cristo vive. Y si Cristo vive, entonces el amor es más fuerte que el odio, la esperanza más fuerte que el miedo y la vida es más fuerte que la muerte".

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Iglesias cerró el pregón muy agradecida y con alegría en la fe, con ganas de ver las procesiones de la próxima Pasión moscona "porque en ellas vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quienes ya no están y comprendemos que la fe no es solo algo personal, es también una herencia, una llama que se transmite de generación en generación".