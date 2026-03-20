La Schola de Grado cantará la "Misa de Gospel" de Jacob de Hann este domingo en el Auditorio de Oviedo

La Schola Cantorum de Grado participa este domingo 22 de marzo en el último de los conciertos gratuitos de invierno que la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" ofrece durante la temporada en el auditorio "Príncipe Felipe". Será a las 19.00 horas. La formación de voces femeninas moscona interpretará varias canciones de "Misa de Gospel", de Jacob de Hann.

"Estamos muy ilusionadas porque son unos conciertos espectaculares, la cola da vueltas a la iglesia de La Gesta y llega hasta la redacción de LA NUEVA ESPAÑA", celebra Susana Argüelles, de La Schola, dirigida por David Colado, quien también está al frente de la agrupación musical ovetense. El coro moscón tendrá su actuación en la segunda parte del concierto que lleva por título "Ciudad de dioses y música espiritual".

Cantarán los temas que componen "Misa Gospel" de Jacob de Hann: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, acompañando con sus voces la música de la Banda de música "Ciudad de Oviedo". "Es entera cantada en latín y se canta todo seguido", detalla Argüelles, quien señala que este sábado harán el último ensayo.

En la primera parte del concierto habrá dos piezas de Azael Torno, "Elantris, la Ciudad de los Dioses" y el poema sinfónico "Astur, el espíritu de las montañas". Además de La Schola de Grado participan en esta cita los coros AECC Asturias, Centro Asturiano de Oviedo, CONSMUPA, Ensemble Vocal Miguel Barrosa de Carreño, el Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón y la Coral Villa Blanca Luarca.

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Las agrupaciones instrumentales, ambas dirigidas por Colado, son la Banda Sinfónica y Juvenil del Principado de Asturias y la Banda de Música "Ciudad de Oviedo". Con este concierto se cierra la temporada, que regresará los días 11 y 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre y el 20 de diciembre, siempre a las 19.00 horas.