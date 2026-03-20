El Seven de Grado ya tiene cartel, de la artista Lara Vega e inspirado en un emblema del municipio: "No había salido en ninguno de los anteriores"

El Seven de Grado está a las puertas y el Pilier Rugby Club ha dado un adelanto con el cartel que anuncia el multitudinario evento deportivo. La entidad reunirá los días 2 y 3 de abril en la villa moscona a 80 equipos masculinos y femeninos sumando más de 1.500 jugadores de España y Portugal en un torneo deportivo que es ya referencia nacional.

"Ya está aquí el cartel del mejor evento del año", celebró el Pilier en sus redes sociales al dar a conocer el diseño, obra de la artista local Lara Vega. Un anuncio en el que aprovechan para agradecer "el apoyo total que hemos tenido en las últimas ediciones por parte de la gente de casa, de nuestros vecinos que reconocen la importancia y el esfuerzo que supone realizar un torneo de esta magnitud".

Pasión por el rugby en Grado: las imágenes de ambiente del seven que deja este viernes / Paula Tamargo

Este año, en el que se cumple la trigésimo primera edición del Seven, la pintora moscona ha optado por poner a la mascota del club -una mosca que hace referencia al gentilicio de Grado- como protagonista del diseño. "Es un emblema del concejo y no había salido en ninguno de los carteles anteriores, fue lo que me animó a hacerla", señala Vega.

Es la encargada del cartel del Seven desde hace unos años y tras sorprender el año pasado con una creación "más sobria" por el 30 aniversario del torneo, este 2026 ha dado rienda suelta a la imaginación dibujando dos moscones como jugadores de rugby, luciendo los colores del Pilier, en tonos morados.

"Cada año cambio de temática, el primer cartel que hice eran unos guerreros romanos, este año es un homenaje a nuestro gentilicio", señala. Vega que trabaja con herramientas y soporte digital este tipo de diseños, ha empleado la técnica "del cómic mezclado con el pop art". Además, la diseñadora ya tiene en mente la creación que hará para el próximo año y advierte: "Va a ser algo muy radical".

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El Pilier Rugby Club de Grado afronta estos días previos al Seven con mucha ilusión y también mucho trabajo en la organización para que todo salga perfecto y nada falle durante los dos días de rugby y diversión que se viven en la villa moscona.