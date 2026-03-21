Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado

El coronel retirado Baldomero Argüelles González, quien fuera Delegado de Defensa entre 2007 y 2013, ha fallecido en la tarde de este sábado mientras realizaba una quema en una finca de su propiedad en Merín de Arriba, La Mata, a poca distancia de Grado. A las 17.25 horas, la esposa del coronel retirado llamó a la Central Operativa de servicios de la Guardia Civil para informar de que no sabía nada de su marido desde las 12.30 del mediodía, hora a la que había salido de casa para destrozar unas fincas cercanas. Tras buscarle por la zona, no lo había encontrado.

Previamente, a las 16.59 horas, la sala del 112 había recibido un aviso de que quemaba monte bajo en esta misma zona y se procedió a movilizar a los Bomberos del parque moscón para que acudieran a la zona. Cuando llegaron al lugar del incendio varios vecinos apuntaron que había una persona haciendo una quema y no la encontraban.

El incendio registrado en La Mata. / LNE

Al mismo tiempo, desde el Centro de Coordinación de Emergencias se informó a los bomberos de la llamada posterior indicando que en esa zona era donde se creía que estaba un varón que no había regresado a casa y se había iniciado la movilización de medios para su búsqueda. Poco después, a las 17.44 horas, los efectivos de Bomberos dieron el aviso de que habían encontrado el cuerpo sin vida del coronel, calcinado. La Guardia Civil se hará cargo de los trámites para el levantamiento del cadáver.

En la zona permanecen los efectivos de bomberos de Grado y Somiedo, junto al Jefe de Zona Centro y una empresa forestal trabajando en la extinción del incendio.

Al lugar se trasladaron también dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y Equipo Territorial de Policia Judicial de Oviedo.

El fallecimiento ha causado una honda consternación en el estamento militar asturiano, como expresó el comandante Jesús María Pina, responsable de Relaciones Institucionales de la Delegación de Defensa en Asturias. Baldomero Argüelles González nació en 1955, en la localidad de Álava (Salas). Antes de hacerse cargo de la Delegación de Defensa desarrolló las labores de secretario general y gestor del Área de Cría Caballar.

"Me quedo frío. Teníamos una relación personal, estoy impactado. Era una persona afable, discreta y siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo, participaba en todos los actos de Salas a los que le invitábamos", dijo el alcalde Grado, Sergio Hidalgo.

"Estoy totalmente en shock, era una persona que, en mi caso, teníamos relación porque nos unía la profesión pero también una amistad personal, estábamos en contacto e íbamos a comer de vez en cuando con el resto de compañeros", añadió su amigo, José Ramón González, edil del PP en Grado, que fue militar.

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Argüelles se dejaba ver con frecuencia en los actos organizados por los veteranos y otras conmemoraciones, como la que tuvo la lugar la semana pasada en la plaza Agustín González con motivo del 11-M.