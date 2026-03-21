La madera de los antepasados de José Manuel Díaz Alonso en San Martín de Gurullés protagoniza la exposición "Asturian Ethnic Sculpture" en Grado

La naturaleza y la familia son las protagonistas de la muestra "Asturian Ethnic Sculpture: La Noceda" que permanece abierta en el patio y la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Grado hasta el próximo 29 de marzo. La obra de José Manuel Díaz Alonso rinde homenaje a sus antepasados moscones, naturales de Veiga de Peridiellu, en San Martín de Gurullés.

"Tiene un sentido más allá de lo estético porque tiene un significado de recuerdos, son piezas especiales con un sentido y una historia", señala el autor, que ha empleado la madera como medio para contar su legado familiar. Se trata de leños de manzano de dos fincas familiares de la parroquia moscona.

Piezas de la muestra "La Noceda". / Sara Arias

"Mi padre había plantado una pumarada y su prima, otra. Hace un par de años les dio por cortarlo y yo no quería deshacerme de la madera, la tuve un par de años guardada hasta que me decidí trabajarla un poco", comenta Díaz, quien distingue perfectamente los troncos de una y otra finca de Gurullés. "Los de la prima de mi padre son más rosados", detalla.

Díaz limpió la madera y fue dándole forma según lo que pedía cada pieza, siempre procurando no transformar mucho su forma. "Prefiero limpiarlo y que quede lo más natural posible", apunta Díaz, quien lleva años dedicado a la escultura en piedra y madera. Cada obra lleva el nombre de uno de sus antepasados originarios de La Noceda llegando hasta el padre de su abuela, José Álvarez.

Una de las piezas ubicadas en el patio de la Casa de Cultura. / Sara Arias

Díaz nació en Moreda de Aller, de donde es su familia materna y a la que también ha dedicado una exposición con la madera de castaño de un monte en propiedad. Unos árboles que han visto cinco generaciones de su familia y cuya transformación también se puede ver en Grado, ya que ha incluido algunos de estos elementos en la muestra.

"Mi interés es que se conozca la historia de las familias y las casas de los pueblos, yo solo soy un intermediario para transmitir todo esto", asegura Díaz, quien suele estar en la exposición para recibir a los visitantes y darles cuenta de su legado familiar en forma de arte.

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El público podrá visitar la muestra de forma libre y gratuita hasta el 29 de marzo de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas; y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45 horas. Allí podrán disfrutar del trabajo realizado por Díaz con la madera, en la que cuenta sus raíces en San Martín de Gurullés.