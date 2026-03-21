La Schola de Grado, ensayo para su actuación en el último concierto de invierno de la Banda de Música Ciudad de Oviedo
La cita, este domingo en el Auditorio Príncipe Felipe, es gratuita y comenzará a las 19.00 horas
La Schola Cantorum de Grado apura los ensayos previos al último concierto gratuito de invierno que organiza la Banda de Música Ciudad de Oviedo este domingo, a las 19.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. La agrupación de voces femeninas participa en la segunda parte de la sesión musical interpretando las canciones de "Misa de Gospel", de Jacob de Hann.
"Fue un buen ensayo y la primera toma de contacto con las bandas", comenta Susana Argüelles, miembro de La Schola.
Este domingo tienen la última prueba, ya en la sala principal del auditorio ovetense, para empastar al máximo las voces y la música para el concierto de la tarde, que comenzará a las 19.00 horas. Si bien, dada la alta demanda de butacas, es necesario acudir con tiempo para guardar la cola y conseguir sitio.
La Schola está muy ilusionada con esta actuación en la que darán voz a los temas que componen "Misa de Gospel" de Jacob de Hann: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. La exquisita pieza será tocada por la Banda de Música Ciudad de Oviedo.
En este último concierto gratuito de invierno participan más coros regionales, AECC Asturias, Centro Asturiano de Oviedo, CONSMUPA, Ensemble Vocal Miguel Barrosa de Carreño, el Orfeón Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón y la Coral Villa Blanca Luarca. También estará presente la Banda Sinfónica y Juvenil del Principado de Asturias. Esta última y la Banda "Ciudad de Oviedo" están dirigidas por David Colado, quien es también el director de La Schola.
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