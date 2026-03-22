Grado estrenará "La esperanza de María" en la procesión de Viernes Santo, una marcha dedicada a la Virgen de Triana: "Es muy íntima y emocionante"

Nueva música para la Semana Santa de Grado. La marcha "La esperanza de María" sonará por primera vez en el emocionate "Encuentro" de la procesión del Viernes Santo, el próximo 3 de abril. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte ha elegido esta partitura para coronar uno de los momentos más destacados de la Pasión moscona, protagonizado por las imágenes de La Dolorosa y el titular de la hermandad. Por ello, llevan dos meses aprendiendo a dar los pasos correctos de esta pieza dedicada a la Virgen de Triana (Sevilla).

"Es una marcha compuesta en el siglo XIX por Alejandro Blanco para la Virgen de Triana, es muy íntima y emocionante y estamos aprendiendo los pasos para el Encuentro con un alma de Dios, que será a la altura del parque de Abajo", explica Álvaro Valdés, secretario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

La nueva marcha de Viernes Santo sonará con la Agrupación Musical "San Salvador" de la Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo y el estreno hace mucha ilusión a los cofrades moscones, muy implicados en que todo salga a la perfección. Las costaleras que portan la imagen de La Dolorosa practicaron este martes el paso por las calles de la villa moscona dirigidas por Valdés, quien les va dando indicaciones para los giros o les corrige el ritmo.

El ensayo del paso con la marcha "La esperanza de María" en Grado, en imágenes / Sara Arias

Para no perder el paso suena "La esperanza de María" desde un altavoz que llevan en un cajetín metálico que cuelga de las andas. Así van aprendiendo la marcha sevillana que estrenarán en Viernes Santo y será portada por ocho mujeres. En total son doce, pero aún así dicen que hacen falta más hombros para realizar los cambios, ir más relajadas y por si alguien no puede acudir en el último momento.

Más porteadoras

"Estoy segura de que hay mucha gente con fe y devoción que si probase le gustaría. Creo que muchos no se atreven porque piensan que pesa mucho, pero se lleva muy bien porque vamos proporcionadas en peso y altura", comenta María González, una de las porteadoras. Lo cierto es que las cofrades ya le han cogido el paso a la nueva marcha musical como demostraron en su último ensayo, al que no faltó el párroco, Reineiro García "Neyo", quien saludó al grupo desde la ventana de su casa para ilusión de las participantes.

Hacen un llamamiento a que se unan más personas, a las que emplazan a la próxima sesión, en el caso de las mujeres, prevista para el 24 de marzo, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial. El turno de los hombres será el miércoles a la misma hora, aunque normalmente quedan los lunes. Y para animar a los moscones a participar como porteadores de la Semana Santa aseguran que todo el que empieza se queda.

Es el caso de la más joven del grupo, Covadonga Velasco, de 18 años. Es su tercer año con las andas, que comenzó a llevar tras un aviso de la Cofradía en busca de costaleros. Desde entonces, la Pasión moscona es uno de los momentos más importantes del año para ella: "Cuando estás ahí en la procesión es un momento único, la sensación que te da no se puede describir con palabras y se vive mucho más y mejor desde dentro", afirma.

También se quedó Aurora Fernández, quien participó por primera vez como porteadora tras hacer una promesa por una persona muy querida para ella, que estaba pasando un momento muy complicado de salud: "Gracias a Dios está aquí". dice. Cumplió su misión, pero no ha dejado de participar desde entonces.

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A todas les mueve la fe "y una emoción interna que es diferente para cada persona", apunta Belén Estrada. "Un momento que hay que vivir", añade Pilar Valdés. Esa sensación es la que se vivirá cuando lleven a hombros la imagen de La Dolorosa en el significativo Encuentro con El Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la procesión de Viernes Santo, que este año vibrará con la nueva marcha que preparan los cofrades moscones con esmero, devoción y mucha ilusión.